Ani vážne zdravotné problémy nemusia občanov pripraviť o možnosť vyjadriť svoj názor v prebiehajúcom celonárodnom referende. Štát pamätá aj na imobilných a chorých voličov, ktorí si môžu vyžiadať prenosnú volebnú schránku priamo domov. Rozhoduje sa o dvoch kľúčových otázkach – zrušení doživotnej renty pre politikov a obnove zrušených bezpečnostných inštitúcií.
Čo je dôležité
- Pomoc pre chorých: Voliči so závažnou prekážkou môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.
- Územné obmedzenie: Hlasovať týmto spôsobom je možné výlučne v obvode okrsku, kde je volič zapísaný.
- Pravidlá na lístku: Pri každej z dvoch otázok je nutné zakrúžkovať len jednu odpoveď, inak hlas prepadne.
- Čas na hlasovanie: Volebné miestnosti zostávajú otvorené a komisie prijímajú žiadosti do 22.00 h.
Prenosná schránka priamo do obývačky
Prebiehajúce referendum o budúcnosti špeciálnej prokuratúry a politických výhodách je prístupné pre všetkých občanov, vrátane tých, ktorým zdravotný stav nedovoľuje osobnú návštevu volebnej miestnosti. Zákon v takýchto prípadoch umožňuje využiť alternatívnu formu hlasovania prostredníctvom prenosnej volebnej schránky.
Ak má volič závažnú, najmä zdravotnú prekážku, môže sa priamo alebo prostredníctvom blízkej osoby obrátiť na svoju okrskovú volebnú komisiu. Je tu však jedna dôležitá podmienka – vyslaní členovia komisie s prenosnou schránkou môžu prísť za voličom iba v rámci územného obvodu volebného okrsku, pre ktorý bola daná komisia zriadená.
Dve otázky a prísne pravidlá platnosti
Samotný akt hlasovania doma prebieha rovnako ako vo volebnej miestnosti. Volič dostane do rúk jeden hlasovací lístok, na ktorom sú jasne formulované dve referendové otázky. Prvá sa týka súhlasu so zrušením takzvanej doživotnej renty pre popredných ústavných činiteľov, z ktorej v súčasnosti benefituje napríklad premiér Robert Fico zo strany Smer-SD.
Druhá otázka zisťuje vôľu občanov ohľadom opätovného obnovenia Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Úrady upozorňujú na opatrnosť pri vypĺňaní.
„Pri každej otázke je možné zakrúžkovať odpoveď ‚áno‘ alebo ‚nie‘. Zakrúžkovať sa smie vždy len jedna možnosť, v opačnom prípade je hlasovací lístok neplatný. Po úprave musí volič lístok vložiť do obálky a až následne vhodiť do prenosnej schránky.“
Ak sa občan pri krúžkovaní pomýli, nemusí panikáriť. Prítomní členovia okrskovej volebnej komisie mu za nesprávne upravený lístok bez problémov vydajú nový.