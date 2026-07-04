Svetoznáma speváčka Taylor Swift a hviezda amerického futbalu Travis Kelce si definitívne povedali svoje áno. Jeden z najsledovanejších párov planéty si pre svoj veľký deň vybral ikonické miesto – newyorskú arénu Madison Square Garden. Svadba storočia, ako ju už teraz mnohí nazývajú, sa niesla v znamení luxusu a absolútneho utajenia. Na verejnosť doteraz neunikli žiadne zábery, hoci sa na zozname hostí ocitla tisícka zvučných mien svetového šoubiznisu a športu.
Čo je dôležité
- Ikonické miesto: Svadba sa konala priamo na Manhattane v slávnej športovej hale Madison Square Garden.
- Netradičný oddávajúci: Hviezdny pár prekvapivo oddával známy hollywoodsky herec Adam Sandler.
- Obrovská účasť: Na ceremónii sa zúčastnilo 1000 hostí z radov rodiny, blízkych priateľov a celebrít.
- Luxusná móda: Mladomanželia mali na sebe modely z parížskej dielne Christian Dior Haute Couture.
Aréna premenená na svadobnú sieň
Hviezdny pár premenil legendárnu koncertnú a športovú halu Madison Square Garden na Manhattane na exkluzívne miesto pre svoj veľký deň. Obrovská aréna im podľa očakávaní poskytla presne také súkromie a stopercentné utajenie, aké pri plánovaní podujatia hľadali. Pompéznosť chvíle po úspešnom spečatení ich zväzku dokazoval obrovský nápis „JUST&T MARRIED“ na svetelnej tabuli pred budovou.
Na znak pocty mladomanželom okamžite zareagovalo aj vedenie slávneho mrakodrapu Empire State Building. Ten sa na počesť ich veľkého dňa zahalil do modrého osvetlenia, čo malo pre nevestu Taylor Swift symbolizovať tradičnú svadobnú modrú farbu pre šťastie.
Známe tváre a prekvapivý oddávajúci
Na exkluzívnom zozname hostí figurovalo až 1000 mien. Do New Yorku pricestovala elita šoubiznisu – medzi prítomnými nechýbali speváčka Camila Cabello, herci Hugh Grant, Ethan Hawke a Jason Sudeikis, či svetoznáme modelky Karlie Klossová a Gigi Hadid. Pozornosť verejnosti však upútal najmä výber muža, ktorý zväzok spečatil.
„Obrad viedol herec Adam Sandler, čo vyvolalo obrovské nadšenie, ale aj prekvapenie u tých, ktorí predtým horlivo tipovali, komu nakoniec táto pocta pripadne.“
Dôležité úlohy počas ceremónie zohrali aj rodinní príslušníci. Hlavným družbom samotnej nevesty bol jej brat Austin Swift, zatiaľ čo svedkom na strane ženícha sa stal jeho nemenej známy brat, bývalý hráč amerického futbalu Jason Kelce.
Absolútne informačné embargo
Napriek obrovskému počtu prítomných hostí sa novomanželom podarilo udržať detaily obradu v absolútnej tajnosti. Aj po piatkovom oficiálnom oznámení zostal vzhľad luxusne premenenej arény záhadou. Zástupy fanúšikov zostali bez odpovedí, keďže na verejnosť neunikli absolútne žiadne fotografie šiat, obleku či výzdoby. Jediné potvrdené informácie o vizáži páru tak pochádzajú priamo od zástupcov módnych domov.
„Svadobné šaty a oblek pochádzali z dielne Christian Dior Haute Couture od návrhára Jonathana Andersona. Vznikli v Paríži v úzkej spolupráci s mladomanželmi. Topánky na mieru vyrobil Christian Louboutin a nevesta svoj vzhľad doplnila šperkami značky Cartier.“