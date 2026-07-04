Priebeh celonárodného referenda na Slovensku je zatiaľ pokojný a pod prísnou kontrolou bezpečnostných zložiek. Policajti ešte pred spustením hlasovania preventívne skontrolovali všetky volebné miestnosti, pričom nezaznamenali žiadne hrozby. Jedinou doterajšou mimoriadnou udalosťou bolo oneskorené otvorenie volebnej miestnosti v jednej z obcí na juhu krajiny, za ktorým však stál zdravotný kolaps a nie bezpečnostný incident.
Čo je dôležité
- Bezpečný priebeh: Polícia na celom území SR dohliada na verejný poriadok a plynulý priebeh referenda.
- Preventívne kontroly: Všetky hlasovacie miestnosti prešli pred otvorením policajnou prehliadkou bez nálezu hrozieb.
- Oneskorenie na juhu: V obci Blhovce sa miestnosť otvorila o 30 minút neskôr pre náhle zhoršenie zdravia člena komisie.
- Dostatok síl: V teréne je nasadený dostatočný počet policajtov pripravených okamžite zasiahnuť.
Policajné prehliadky pred otvorením miestností
Hneď od ranných hodín prebieha na Slovensku desiate referendum v histórii, na ktorého bezpečnosť dohliada zvýšený počet hliadok. Ešte pred samotným otvorením hlasovacích miestností o siedmej hodine ranej vykonali príslušníci Policajného zboru ich dôkladné preventívne kontroly.
Podľa oficiálneho vyjadrenia neboli zistené žiadne podozrivé skutočnosti ani riziká, ktoré by mohli ohroziť občanov či narušiť bezproblémový akt hlasovania. O situácii informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Komplikácia v okrese Rimavská Sobota
Priebeh plebiscitu je zatiaľ plynulý, s jedinou zaznamenanou výnimkou. V obci Blhovce, ktorá sa nachádza v okrese Rimavská Sobota, sa hlasovacia miestnosť pre verejnosť otvorila s polhodinovým meškaním.
„Dôvodom neskoršieho otvorenia hlasovacej miestnosti v obci Blhovce bolo náhle zhoršenie zdravotného stavu jedného z členov tamojšej volebnej komisie. Podľa polície nešlo o bezpečnostný incident ani úmyselné narušenie.“
Meškanie tak malo čisto medicínsky charakter a komisia situáciu v súčinnosti s úradmi rýchlo vyriešila.
Sily v teréne sú dostatočné
Bezpečnostné zložky situáciu vo všetkých slovenských regiónoch priebežne monitorujú a sú pripravené operatívne reagovať na akékoľvek podnety či pokusy o narušenie verejného poriadku.
Vedenie polície ubezpečuje verejnosť, že situáciu má plne pod kontrolou až do definitívneho zatvorenia volebných miestností a sčítania hlasov.
„Máme nasadené dostatočné počty síl a prostriedkov, aby sme toto referendum zvládli,“
deklaroval v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.