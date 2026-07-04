Úvodné oslavy 250. výročia nezávislosti Spojených štátov sa niesli v znamení ostrej politickej rétoriky a historických varovaní. Prezident Donald Trump vo svojom prejave pod ikonickým pamätníkom Mount Rushmore ostro varoval pred hrozbou komunizmu a údajnými útokmi na americkú identitu. Veľkolepé celonárodné podujatia však zatiaľ sprevádza mimoriadne rozpačitá účasť, pod ktorú sa podpísala nielen vlna extrémnych horúčav, ale aj organizačné spory či premrštené ceny pre návštevníkov.
Čo je dôležité
- Historické výročie: Spojené štáty si veľkolepo pripomínajú 250 rokov od vyhlásenia nezávislosti.
- Ostrý prejav: Prezident označil komunizmus za smrteľnú hrozbu, ktorá je nebezpečnejšia než svetové vojny či útoky z 11. septembra.
- Cielenie na opozíciu: Rétorika priamo mieri na posilňujúce sa ľavicové krídlo Demokratickej strany pred blížiacimi sa voľbami do Kongresu.
- Problémy s účasťou: Samotné oslavy poznačil nízky záujem verejnosti, extrémne horúčavy nad 41 °C a kontroverzie okolo organizátorov.
Červené strašenie pod Mount Rushmore
Dejiskom otvorenia celonárodných osláv sa stal monument Mount Rushmore v Južnej Dakote, ktorý je známy obrovskými vytesanými podobizňami štyroch z najvýznamnejších amerických prezidentov – Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna.
Práve na tomto symbolickom mieste začal Donald Trump svoj prejav chválou americkej výnimočnosti, no vzápätí plynule prešiel k tvrdej politickej ofenzíve. Zvýraznil predovšetkým to, že americká identita podľa neho čelí obnovenému útoku zvnútra.
„Komunizmus je smrteľnou hrozbou pre americkú slobodu. Je to najväčšia hrozba pre našu krajinu – väčšia ako prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, útok na Pearl Harbor či dokonca 11. september.“
Podľa politických analytikov prezident túto tému v posledných týždňoch zámerne stupňuje, reaguje tak na volebné úspechy antisystémového ľavicového krídla Demokratickej strany v primárkach. Posilňovanie ľavice pred novembrovými voľbami do Kongresu využíva na to, aby vykreslil nástup „komunistov“. Komentátori prirovnávajú jeho slová k atmosfére takzvaného červeného strašenia z 50. rokov minulého storočia.
Ochrana amerického ducha
Okrem ideologických hrozieb sa šéf Bieleho domu venoval aj citlivej téme prisťahovalectva. Hoci bol jeho slovník tentoraz o niečo miernejší ako v predchádzajúcich rokoch, jeho hlavný odkaz rezonoval úplne zreteľne.
„V posledných rokoch sme boli svedkami nespochybniteľného pokusu zmeniť tento výnimočný charakter Spojených štátov, zlomiť amerického ducha a odcudziť nás našim dejinám. Nemusíte sa tu narodiť, ale musíte milovať to, čo sme vybudovali.“
Drahá limonáda a extrémne horúčavy
Samotný priebeh osláv 250. výročia americkej nezávislosti je však zatiaľ sprevádzaný nemalými problémami. Kontrolu nad viacerými kľúčovými podujatiami prevzala organizácia Freedom 250, ktorá je spájaná s Trumpom, a odstavila tak pôvodnú nadstranícku iniciatívu America250. Tieto organizačné trenice viedli k tomu, že časť verejnosti sa rozhodla oslavy bojkotovať.
Viditeľné to bolo napríklad na podujatí Great American State Fair vo Washingtone. Akcia prilákala len zlomok očakávaných návštevníkov a na sociálnych sieťach sa stala terčom posmechu pre poloprázdne areály a obrovské ceny. Návštevníci museli za limonádu zaplatiť deväť dolárov a za pečené morčacie stehno až 23 dolárov.
Situáciu nezachraňuje ani počasie. Extrémna vlna horúčav donútila organizátorov prerušiť denný program. Donalda Trumpa však vrtochy počasia nezastavili.
„Štvrtého júla bude približne 107 stupňov Fahrenheita (vyše 41,5 °C) a ja tam pôjdem a prednesiem naozaj dlhý prejav – len aby som ukázal, že dokážem čokoľvek.“
vyhlásil sebavedomo. Hlavný program na Deň nezávislosti vyvrcholí na National Mall vo Washingtone predvolebným mítingom, preletmi vojenských stíhačiek a gigantickým ohňostrojom.