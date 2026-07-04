Volebné miestnosti naprieč celým Slovenskom sa otvorili a občania majú možnosť rozhodnúť v poradí desiatom referende v histórii samostatnej republiky. Hlasovanie sa týka dvoch kľúčových celospoločenských tém – zrušenia doživotnej renty pre popredných politikov a obnovenia zrušenej špeciálnej prokuratúry spoločne s Národnou kriminálnou agentúrou. Plebiscit iniciovala mimoparlamentná opozícia, no k urnám sa napokon ide s jednou vyškrtnutou otázkou.
Čo je dôležité
- Čas konania: Volebné miestnosti sú otvorené v sobotu od 7.00 h ráno do 22.00 h večer.
- Predmet referenda: Voliči odpovedajú na otázky o doživotnej rente a o obnove špeciálnej prokuratúry a NAKA.
- Hlasovanie zo zahraničia: O možnosť voliť poštou spoza hraníc vopred požiadalo 8 460 Slovákov.
- Zásah prezidenta: Hlava štátu z referenda vyradila tretiu otázku o skrátení volebného obdobia pre rozpor s ústavou.
Dve otázky na hlasovacom lístku
Desiate referendum v histórii Slovenskej republiky odštartovalo úderom siedmej hodiny rannej. Každý oprávnený volič, ktorý sa preukáže platným občianskym preukazom, dostane vo volebnej miestnosti jeden hlasovací lístok obsahujúci dve konkrétne otázky.
Prvá z nich sa pýta, či občan súhlasí so zrušením takzvanej doživotnej renty, ktorá je na základe zákona o platových pomeroch priznávaná vybraným ústavným činiteľom, napríklad aj súčasnému premiérovi Robertovi Ficovi zo strany Smer-SD. Druhá referendová otázka zisťuje, či voliči súhlasia s tým, aby boli opätovne obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra (NAKA).
Pri každej otázke môže volič zakrúžkovať len jednu odpoveď – buď „áno“, alebo „nie“. Akékoľvek iné úpravy urobia hlasovací lístok neplatným. V prípade pomýlenia však môže občan požiadať okrskovú komisiu o vydanie nového lístka, pričom ten nesprávny musí vhodiť do špeciálnej schránky.
Pravidlá a hlasovanie mimo trvalého pobytu
Právo rozhodovať v referende má každý občan s právom voliť do Národnej rady SR, ktorý v deň konania plebiscitu dovŕšil vek minimálne 18 rokov. Hlasovať je možné aj mimo miesta svojho trvalého bydliska, podmienkou však bolo vopred vybavený hlasovací preukaz.
Myslelo sa aj na občanov so závažnými, predovšetkým zdravotnými prekážkami. Tí majú právo požiadať svoju okrskovú volebnú komisiu o to, aby k nim vyslala členov s prenosnou volebnou schránkou. Ministerstvo vnútra zároveň zriadilo špeciálne infolinky, na ktoré sa môžu občania v prípade nejasností počas dňa obrátiť.
Oklieštená petícia
Pôvodná ambícia iniciátorov referenda bola širšia. Petíciu, pod ktorú je potrebných aspoň 350 000 podpisov občanov, iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Tá pôvodne žiadala, aby sa občania vyjadrili až k trom bodom. Do finálneho hlasovania sa však dostali len dva.
„Prezident SR Peter Pellegrini tretiu navrhovanú otázku, ktorá sa týkala požiadavky na skrátenie volebného obdobia, do referenda nezaradil. Tento krok odôvodnil tým, že je v priamom rozpore s Ústavou SR.“