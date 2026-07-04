Pravdepodobný budúci britský premiér Andy Burnham dal jasnú odpoveď na otázky o politickej budúcnosti krajiny. Vylúčil vyhlásenie predčasných parlamentných volieb a potvrdil, že ak v úrade nahradí odstupujúceho Keira Starmera, bude sa prísne držať víťazného programového vyhlásenia z roku 2024. Bývalý starosta Veľkého Manchestru zároveň ubezpečil o pokračovaní neochvejnej podpory Ukrajiny a vyjadril túžbu po zásadnej reforme britského volebného systému.
Čo je dôležité
- Bez predčasných volieb: Andy Burnham odmietol úvahy o predčasnom hlasovaní, riadne voľby sa tak uskutočnia až v roku 2029.
- Podpora Kyjeva: Pripravovaný premiér na 100 percent garantuje rovnakú úroveň pomoci Ukrajine, akú poskytoval jeho predchodca.
- Zahraničná politika: Labouristický veterán naznačil pokračovanie v úsilí o sprostredkovanie užších väzieb s Európskou úniou.
- Volebná reforma: Je silným zástancom prechodu na proporčný systém, ktorý by podľa neho priniesol politiku väčšej spolupráce.
Jediný kandidát a rešpekt k programu
Po tom, ako Keir Starmer minulý mesiac nečakane odstúpil z funkcie lídra Labouristickej strany i z postu premiéra, zostal Andy Burnham v súčasnosti jediným kandidátom na uvoľnené kreslo. Očakáva sa, že vedenie stredo-ľavej strany i celej krajiny by mal prevziať ešte v priebehu tohto mesiaca.
V rámci interaktívnej relácie na sociálnej sieti Reddit odpovedal bývalý starosta Veľkého Manchestru na široké spektrum otázok. Na priamu otázku, či by po nástupe do funkcie vyhlásil predčasné parlamentné voľby, odpovedal rázne „nie“. Trval na tom, že sa bude riadiť 136-stranovým volebným programom z roku 2024, s ktorým labouristi dosiahli drvivé volebné víťazstvo.
Dane a kontinuita v zahraničnej politike
Mnohé z politických návrhov z víťazného programu už boli zavedené do praxe. Kľúčové záväzky sa týkali prísnych rozpočtových pravidiel – strana prisľúbila, že nebude zvyšovať sadzby dane z príjmu pracujúcich ani DPH. Hoci by to mohlo obmedziť jeho možnosti robiť zásadné zmeny vo verejných výdavkoch, Burnham naznačil, že program ponúka určitú flexibilitu na prípadné zvýšenie iných daní.
Pokiaľ ide o zahraničnopolitické smerovanie, zmena lídra neprinesie zmenu kurzu. V súvislosti s vojnou na Ukrajine ubezpečil, že by krajine na 100 percent poskytoval rovnakú úroveň podpory ako Starmer, ktorý bol mimoriadne pevným spojencom Kyjeva. Okrem toho chce naďalej pracovať na budovaní užších a lepších väzieb s Európskou úniou.
Koniec dominancie dvoch strán?
Výrazným posunom by však mohol byť jeho postoj k domácemu volebnému systému. Burnham otvorene podporuje reformu tradičného britského väčšinového modelu, ktorý historicky zvýhodňoval len dve hlavné politické strany. Vzhľadom na rastúcu fragmentáciu voličov, kedy v prieskumoch bežne boduje najmenej päť strán, silnejú výzvy na zavedenie spravodlivejšieho proporčného systému.
„Som silným zástancom volebnej reformy, čiastočne preto, že verím, že umožní prechod k politike väčšej spolupráce, ktorá bude menej o zbieraní politických bodov a viac o riešení problémov. Budem sa snažiť presvedčiť vlastnú stranu o potrebe záväzku k tomu v ďalšom volebnom programe.“
uzavrel túto tému pravdepodobný budúci premiér Veľkej Británie.