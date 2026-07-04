V Iráne sa začali masívne šesťdňové pohrebné ceremónie za zosnulého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý nečakane zahynul pri leteckom útoku na svoju rezidenciu. Smútočné obrady, na ktorých sa očakáva účasť až dvadsiatich miliónov ľudí, sa budú konať nielen v iránskych mestách, ale aj v susednom Iraku. Celú udalosť sprevádza mimoriadne napätá atmosféra plná výziev na pomstu na pozadí krehkého prímeria so Spojenými štátmi.
Čo je dôležité
- Obeť leteckého útoku: 86-ročný najvyšší vodca Alí Chameneí zahynul pri údere na svoju rezidenciu v Teheráne.
- Masová účasť: Úrady očakávajú, že sa s ním príde rozlúčiť 15 až 20 miliónov smútiacich.
- Zahraničné delegácie: Do krajiny pricestovali zástupcovia z Ruska, Pakistanu či Afganistanu.
- Pohreb naprieč krajinami: Rakva s telom poputuje z Teheránu cez iracké mestá Nadžaf a Karbala až do iránskeho Mašhadu.
Slzy, červené transparenty a hnev
Dejiskom prvých obrovských smútočných zhromaždení sa stala Veľká mešita Mosallá v Teheráne. Úrady tam odhalili rakvu s Chameneího telom v špeciálnej presklenej vitríne, pri ktorej pohľade davy smútiacich plakali. Telo zosnulého lídra tam bude vystavené celé tri dni.
Tisíce zhromaždených ľudí už pred príchodom rakvy mávali červenými transparentmi, ktoré sú v tomto regióne tradičným symbolom spájaným s výzvami na krvavú pomstu. Dav zúrivo skandoval heslá ako „smrť Amerike“ či „pomsta, pomsta“.
Nový vodca a svetoví lídri
Kým k samotnej rakve mali spočiatku prístup len vybraní iránski a zahraniční predstavitelia, na obradoch sa očakáva astronomická účasť 15 až 20 miliónov ľudí. Hold dlhoročnému vládcovi Iránu už vzdali viaceré zahraničné návštevy. Do Teheránu pricestoval bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev ako osobitný vyslanec Vladimira Putina, pakistanský premiér Šahbáz Šaríf aj afganský minister zahraničných vecí Amír Chán Muttakí.
Z domácich špičiek sa dostavil iránsky prezident Masúd Pezeškiján a hlavný veliteľ Revolučných gárd Ahmad Vahídí. Otáznikom však zostáva prítomnosť Chameneího syna Modžtabú, ktorý po otcovej smrti okamžite prevzal moc a stal sa novým najvyšším vodcom krajiny.
Trasa cez dve krajiny a varovanie pred vojnou
Pohrebné ceremónie potrvajú až do 9. júla a budú mať medzinárodný rozmer. Po rozlúčke v Teheráne zamieri rakva na juh do mesta Kom. Podľa dohôd medzi iránskymi a irackými predstaviteľmi sa v stredu presunie na medzinárodné letisko v irackom meste Nadžaf. Odtiaľ budú nasledovať obrovské verejné sprievody v posvätných mestách Nadžaf a Karbala.
Pozostatky 86-ročného ajatolláha sa vrátia do Iránu až v piatok. Záverečný pohrebný obrad sa uskutoční vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je rodiskom zosnulého vodcu. Tieto masové presuny sa však dejú vo veľmi výbušnej situácii.
„Iránsky vojenský veliteľ vo štvrtok varoval USA a Izrael pred akýmkoľvek útokom na Irán počas trvania pohrebu. Niekoľkodňové obrady sa totiž konajú na pozadí veľmi krehkého prímeria medzi USA a Iránom.“