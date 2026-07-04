Omán spojil sily s Veľkou Britániou a Francúzskom, aby spoločne zabránili ďalšiemu ochromeniu globálneho obchodu. Strategický Hormuzský prieliv, cez ktorý prúdi pätina svetovej ropy, má v budúcnosti zostať trvalo otvorený. Európske mocnosti zároveň potvrdili, že pripravujú spoločnú spojeneckú vojenskú misiu, ktorá má túto kľúčovú námornú trasu chrániť pred akýmikoľvek budúcimi blokádami.
Čo je dôležité
- Strategická dohoda: Omán bude úzko spolupracovať so Spojeným kráľovstvom a Francúzskom na ochrane plavby.
- Životne dôležitá trasa: Hormuzským prielivom prechádza 20 percent svetových dodávok ropy.
- Úloha Ománu: Sultán pôsobí ako kľúčová diplomatická spojka a osobne rokoval v európskych metropolách.
- Vojenská prítomnosť: Pripravuje sa nová spojenecká vojenská misia, ktorá má garantovať bezpečnosť a slobodu plavby.
Krehké prímerie a hrozba pre ekonomiku
Významná námorná trasa na Blízkom východe sa v uplynulom období stala dejiskom ostrých geopolitických stretov. Počas vrcholiacej vojny medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom bol Hormuzský prieliv dokonca zablokovaný, čo okamžite vyvolalo otrasy na svetových trhoch a viedlo k prudkému rastu globálnych cien palív.
Tranzitná trasa bola neskôr znovu otvorená, no stalo sa tak len v rámci veľmi krehkého prímeria, ktoré sa podarilo vyjednať medzi Teheránom a administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Riziko jej opätovného uzavretia však prinútilo kľúčových hráčov konať.
Diplomatická ofenzíva v Európe
Ománsky sultán, ktorý už dlhodobo pôsobí ako nenahraditeľná diplomatická spojka medzi Iránom a USA, sa v uplynulých dňoch vydal na dôležitú cestu do Európy. Absolvoval rokovania v Paríži a Londýne, ktorých hlavným cieľom bolo zabezpečenie prielivu pred budúcimi hrozbami.
Výsledok týchto snáh následne v piatok oficiálne potvrdili britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom vyhlásení.
„Hormuzský prieliv je životne dôležitou tepnou globálnej ekonomiky. Obnovenie bezpečnej tranzitnej dopravy pre lode všetkých krajín cez prieliv je otázkou globálneho záujmu. Ománsky sultanát súhlasil so spoluprácou so Spojeným kráľovstvom a Francúzskom s cieľom zaistiť bezpečnosť plavby vo svojich zvrchovaných teritoriálnych vodách,“
uvádza sa v spoločnom stanovisku európskych lídrov.
Prípravy na vojenskú misiu
Diplomatické garancie však nezostanú len na papieri. Dohoda prichádza presne v čase, keď sa Spojené kráľovstvo a Francúzsko intenzívne pripravujú na spustenie spojeneckej vojenskej misie. Jej priamym cieľom bude udržať Hormuzský prieliv voľný a bez budúcich blokád.
Starmer a Macron na záver opätovne potvrdili svoj spoločný záväzok k regionálnej stabilite a rešpektovaniu suverenity všetkých štátov. Zhodli sa na tom, že sú plne ochotní udržiavať úzku spoluprácu s partnermi, aby podporili globálnu bezpečnosť, medzinárodné právo a nevyhnutnú slobodu plavby.