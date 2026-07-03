Pápež Lev XIV. vo svojom najnovšom príhovore vyzdvihol Spojené štáty za ich historickú tradíciu prijímania prisťahovalcov. Hlava katolíckej cirkvi, ktorá sama pochádza z USA, pri príležitosti osláv 250. výročia americkej nezávislosti kritizovala reštriktívnu migračnú politiku prezidenta Donalda Trumpa a vyzvala Američanov k návratu k svojim pôvodným zakladajúcim ideálom.
Čo je dôležité
- Pápežov apel: Vyzval obyvateľov Spojených štátov na dodržiavanie ideálov stanovených v Deklarácii nezávislosti.
- Kritika politiky: Otvorene skritizoval protiprisťahovalecký prístup administratívy Donalda Trumpa.
- Prestížne ocenenie: Príhovor odznel pri príležitosti udelenia Medaily slobody vo Filadelfii.
- Sila migrácie: Pripomenul, že Amerika sa stala synonymom slobody práve vďaka historickému prijímaniu prisťahovalcov.
Synonymum slobody vďaka prisťahovalcom
Pápež Lev XIV. sa v piatok prostredníctvom online príhovoru prihovoril svojim rodákom. V centre jeho posolstva adresovaného Spojeným štátom stála otázka migrácie, ktorá je v súčasnosti kľúčovou politickou témou. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi s americkými koreňmi pritom neváhal a otvorene skritizoval protiprisťahovaleckú politiku súčasnej vlády prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa pápežových slov sa slovo „Amerika“ stalo naprieč svetom synonymom slobody predovšetkým pre svoju dlhodobú historickú tradíciu otvorenosti a prijímania ľudí z iných krajín, ktorí hľadali lepší život.
Medaila slobody a odkaz otcov zakladateľov
Jeho prejav smeroval z Vatikánu priamo do Národného centra ústavy v americkej Filadelfii, ktoré mu symbolicky udelilo prestížnu Medailu slobody. Súčasťou tohto významného komplexu je aj takzvaná „Signers' Hall“, známa svojimi bronzovými sochami 42 historických signatárov americkej ústavy.
Práve na odkaz otcov zakladateľov sa pápež vo svojej reči opakovane odvolával, pričom vyjadril nádej, že ich ideály jednoty, spravodlivosti a mieru povedú krajinu aj pri blížiacich sa celonárodných oslavách 250. výročia Dňa nezávislosti.
„Toto historické výročie nám ponúka príležitosť opäť sa zamyslieť nad zakladajúcimi princípmi národa v nádeji, že Amerika zostane navždy verná snu, ktorý jej priniesol titul krajiny slobody a domova pre odvážnych.“
Prosba za budúcnosť Ameriky
Záver jeho vystúpenia sa niesol vo veľmi osobnom duchu, keď poukázal na svoj vlastný pôvod a spojenie s americkým národom, ktorý v minulosti formovali práve odvaha a sny migrantov.
„Ako syn tohto veľkého národa, založeného odvážnymi mužmi a ženami, ktorí snívali o slobode a lepšom živote pre seba a svoje deti, sa k vám pripájam v prosbe o Božie požehnanie pre budúcnosť Ameriky, aby vysoké ideály stanovené na začiatku Deklarácie nezávislosti mohli naďalej viesť národ k prosperite prostredníctvom jednoty, spravodlivosti a mieru.“
uzavrel svoj príhovor Lev XIV.