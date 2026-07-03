Obrovské rady pred čerpacími stanicami v Rusku už vidno aj z vesmíru. Dôsledky masívnych ukrajinských útokov dronmi na kľúčové ropné rafinérie spôsobili v krajine akútny nedostatok paliva a prepad produkcie na dlhoročné minimá. Situácia je natoľko vážna, že v niektorých regiónoch vyhlásili stav pohotovosti a na poriadok pred pumpami musia dohliadať nielen policajti, ale aj kozáci či nacionalistické organizácie.
Čo je dôležité
- Extrémne rady: V osade Atamanovka čakal rad dlhý 4,5 kilometra, ktorý tvorilo vyše 600 áut.
- Satelitné dôkazy: Kritickú situáciu potvrdili satelitné snímky spoločnosti Airbus a analytici z BBC Verify.
- Príčina krízy: Za nedostatkom paliva stoja cielené ukrajinské útoky, takzvané kinetické sankcie.
- Prepad produkcie: Výroba benzínu v krajine klesla o štvrtinu, čo je najmenej za posledných 21 rokov.
Zúfalstvo viditeľné z obežnej dráhy
Kríza s pohonnými hmotami v Rusku naberá na obrátkach. Dlhé kolóny áut čakajúcich na tankovanie už neunikli ani pozornosti medzinárodných overovacích platforiem. Analytici z BBC Verify potvrdili, že masívne zhromaždenia vozidiel v Zabajkalskom kraji, konkrétne v blízkosti osady Atamanovka, sú jasne rozoznateľné aj na detailných satelitných záberoch.
Sociálnymi sieťami sa už dlhšie šíria videá nervóznych vodičov, no satelitné dáta priniesli presný rozmer tohto problému.
„Snímka spoločnosti Airbus z rána 3. júla zachytáva rad pred čerpacou stanicou spoločnosti Rosnefť v Atamanovke. Na zázname z 2. júla má tento rad približne 4,5 kilometra a tvorí ho minimálne 635 áut čakajúcich na tankovanie,“
vysvetlil mimoriadnu situáciu expert na satelitné údaje Paul Brown.
Dohľad kozákov a stav pohotovosti
Paradoxom je, že čerpacia stanica v Atamanovke dostáva palivo z chabarovskej rafinérie, ktorá sa terčom útokov priamo nestala. Napriek tomu úrady v Zabajkalskom kraji už koncom júna museli vyhlásiť stav zvýšenej pohotovosti práve pre plošný nedostatok benzínu.
Problém sa však netýka len odľahlých častí krajiny. Kríza zasiahla minimálne 13 regiónov Ruska, pričom výnimkou nie sú ani okolie Moskvy či samotná Moskovská oblasť. Napätie medzi vodičmi rastie natoľko, že poriadok pred čerpacími stanicami už musia zabezpečovať policajti, špeciálne oddiely kozákov a dokonca aj členovia nacionalistickej organizácie Ruská občina.
Kinetické sankcie zrazili produkciu na kolená
Za akútnym nedostatkom palív na domácom trhu stoja masívne a mimoriadne presné operácie ukrajinských dronov. Analytici tieto útoky na ruskú ropnú infraštruktúru označujú pojmom „kinetické sankcie“ a ich dopad na ruskú ekonomiku je devastačný.
„Od marca drony zaútočili na ruské ropné zariadenia najmenej 50-krát. Niektoré rafinérie boli zasiahnuté viackrát, napríklad rafinéria spoločnosti Rosnefť v Tuapse až sedemkrát.“
uviedol analytik Liam Peach zo spoločnosti Energy Intelligence.
Tieto strategické údery spôsobili, že celková rafinácia ropy v krajine klesla na svoje 21-ročné minimum, pričom dosahuje úroveň nižšiu ako štyri milióny barelov denne. V dôsledku toho sa produkcia samotného benzínu v Rusku prepadla o celých 25 percent na 85 000 ton denne. Pre porovnanie, bežná letná spotreba domáceho trhu si vyžaduje dodávky na úrovni minimálne 110 000 ton.