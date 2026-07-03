Európa má za sebou mimoriadne náročné obdobie. Viac ako dve tretiny obyvateľov starého kontinentu čelili v druhej polovici júna extrémnym horúčavám, pri ktorých teploty prekračovali hranicu 35 stupňov Celzia. Rozsahom zasiahnutého územia a počtom obyvateľov dokonca táto vlna prekonala aj historické letné peklo z roku 2003. Absolútne teplotné rekordy padali naprieč viacerými krajinami vrátane Slovenska.
Čo je dôležité
- Masívny zásah: Júnová vlna horúčav zasiahla oblasti, v ktorých žije približne 410 miliónov Európanov.
- Prekonaný rok 2003: Súčasná vlna prekonala nechvalne známe horúčavy z augusta 2003, ktoré vtedy zasiahli 320 miliónov ľudí.
- Extrémny juh: Vo Francúzsku, Španielsku a Taliansku čelila teplotám nad 35 °C drvivá väčšina populácie niekoľko dní po sebe.
- Nové rekordy: Stredná Európa vrátane Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Nemecka hlási padnutie absolútnych teplotných maxím.
Historický rozsah a tisíce obetí
Klimatické zmeny ukazujú svoju silu v priamom prenose. Najnovšie analýzy potvrdzujú, že druhá polovica júna priniesla do Európy teplotné extrémy, aké kontinent z hľadiska plošného zásahu len tak nezažil. Hranicu 35 stupňov Celzia na vlastnej koži pocítilo viac ako 410 miliónov ľudí, čo predstavuje vyše dve tretiny celej európskej populácie.
Na porovnanie, doteraz najpamätnejšie a najtragickejšie horúčavy z augusta 2003 zasiahli „len“ približne 320 miliónov obyvateľov. Tento rok si extrémne počasie vo viacerých európskych krajinách opäť vybralo krutú daň a spôsobilo zvýšenie úmrtnosti o tisíce ľudí.
Peklo na juhu, 16 dní v kuse
Najhoršie znášali nástup neúprosného leta štáty južnej a západnej Európy. Takmer celé obyvateľstvo kontinentálneho Francúzska a viac ako tri štvrtiny obyvateľov Španielska a Talianska v júni zažili niekoľko dní po sebe sužujúce teploty presahujúce 35 °C.
„V okolí španielskeho mesta Lleida či v častiach Katalánska najvyššie denné teploty presiahli 35 °C až 16 dní po sebe. Vlna horúčav sa z tohto epicentra neskôr neúprosne rozšírila až po Ukrajinu.“
Padali rekordy aj na Slovensku
Hoci bol stred a východ kontinentu postihnutý o niečo kratšími horúčavami, extrémy sa mu zďaleka nevyhli. Hranicu 35 stupňov Celzia prekročili namerané teploty v Poľsku počas troch dní a na Ukrajine počas štyroch.
Pre tento región boli však typické iné extrémy. Vlna horúceho vzduchu prepísala historické tabuľky a nové absolútne teplotné rekordy tak meteorológovia namerali nielen v Nemecku, Poľsku a Česku, ale aj v Maďarsku a priamo na Slovensku.