Piatkové popoludnie prinieslo na cesty Trenčianskeho kraja obrovskú tragédiu. Na železničnom priecestí v obci Svinná došlo k fatálnej zrážke osobného auta s prechádzajúcim vlakom. Napriek bleskovému zásahu leteckých záchranárov utrpela 43-ročná vodička zranenia, ktorým priamo na mieste podľahla. Nehoda na niekoľko hodín úplne ochromila vlakovú dopravu v regióne.
Čo je dôležité
- Miesto tragédie: K zrážke auta s vlakom došlo na železničnom priecestí v obci Svinná v okrese Trenčín.
- Obeť nehody: Pri ničivom náraze prišla o život 43-ročná žena, ktorá sedela za volantom vozidla.
- Zásah vrtuľníka: Na miesto okamžite smerovali leteckí záchranári, lekár však už mohol len konštatovať smrť.
- Dopravné obmedzenia: Železničná doprava v úseku Bánovce nad Bebravou – Mníchova Lehota bola prerušená.
Fatálny náraz na priecestí
Kritická situácia sa odohrala v piatok popoludní v obci Svinná v Trenčianskom okrese. Osobné motorové vozidlo sa zatiaľ z nezistených príčin dostalo do jazdnej dráhy prechádzajúcemu vlaku. Sila nárazu bola pre 43-ročnú vodičku, ktorá sa v čase zrážky nachádzala vo vozidle, devastačná.
Na miesto obrovského nešťastia boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky, vrátane posádky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air - Transport Europe, ktorá k pacientke vzlietla z neďalekého Trenčína.
Zbytočný let záchranárov
Hoci záchranársky vrtuľník dorazil na miesto tragédie v priebehu niekoľkých minút, boj o život mladej ženy bol už vopred prehraný. Zranenia, ktoré pri deštruktívnom náraze utrpela, neboli zlúčiteľné so životom.
„Napriek rýchlemu príletu leteckých záchranárov jej už nebolo možné pomôcť. Lekár po príchode mohol, žiaľ, už len skonštatovať úmrtie. Záchranársky vrtuľník sa následne vrátil na svoju základňu bez pacienta.“
informovali o smutnom závere zásahu leteckí záchranári.
Paralyzovaná vlaková doprava
Odstraňovanie následkov smrteľnej nehody a dokumentovanie stôp políciou si vyžiadalo výrazné obmedzenia v plynulosti dopravy. Železničná spoločnosť Slovensko krátko po tragédii informovala cestujúcu verejnosť, že vlaková doprava v úseku Bánovce nad Bebravou – Mníchova Lehota musela byť od 14.40 h úplne prerušená.