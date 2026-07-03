Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa trvá na tom, že schválené zonácie národných parkov (NP) popierajú ich reformu, a je presvedčený, že to tak vyhodnotí aj Európska komisia. Podľa neho je ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy aj vyplatená miliarda eur súvisiaca s reformou národných parkov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba jeho tvrdenia odmieta a označil ich za klamstvo.
Čo je dôležité
- Kuffa tvrdí, že rok komunikáciu s Európskou komisiou o zonáciách zastrešoval sám, keďže ministerstvo pôdohospodárstva sa podľa neho k rokovaniam nepripájalo.
- Podľa Kuffu uznesenie vlády necháva odborné hospodárenie v lesoch národných parkov na štátnom podniku Lesy SR.
- Stohlová tvrdí, že vláda o zmenách rokovala len hodinu a pol, hoci diskusia s Európskou komisiou o zonáciách trvala rok a pol.
- Podľa Stohlovej môže zatiaľ nezverejnená pripomienka vlády oslabiť ochranu najprísnejšie chránenej zóny A národných parkov a otvoriť priestor na ťažbu.
- Veronika Remišová (Slovensko – Za ľudí) sa v súvislosti s prijatými nariadeniami o zonáciách obrátila na Európsku komisiu.
Kuffa: Zonácie negujú reformu národných parkov
Kuffa uviedol vo videu na sociálnej sieti, že komunikáciu s Európskou komisiou zastrešoval sám dlhší čas.
„Viac ako rok som komunikáciu s Európskou komisiou zastrešoval práve ja. Pôdohospodárstvo nebolo schopné sa k nám pripojiť. Viem, akého nastavenia je Európska komisia,“ povedal Kuffa.
Zdôraznil, že ohrozených je 450 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré majú byť ešte len vyplatené, a taktiež aj vyplatená jedna miliarda eur v súvislosti s reformou národných parkov.
V uznesení je podľa Kuffu napísané, že štátny podnik Lesy SR má zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch a odbornú starostlivosť o lesné porasty a pozemky. „To len svedčí o tom, ako je minister dezorientovaný a nemá absolútne šajnu o tom, ako fungujú jeho vlastné organizácie, v tomto prípade národné parky,“ podotkol štátny tajomník. Každý národný park podľa neho odborne obhospodaruje lesy, stará sa o lesné pozemky aj porasty a za tie roky si nakúpil aj vlastnú techniku.
„Som zástanca toho, aby si to robili vo vlastnej réžii. To, čo sa snaží obhájiť, že nemajú technické prostriedky a personálne zabezpečenie, je absolútny hoax,“ poznamenal Kuffa.
Stohlová: Vláda poprela podstatu reformy
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) tvrdí, že disponuje uzneseniami vlády o zonáciách, ktoré potvrdzujú, že vláda pri ich schvaľovaní naozaj poprela samotnú podstatu reformy národných parkov, ako to pripustil aj Kuffa.
„Za hodinu a pol rokovania zmietla vláda Roberta Fica zo stola diskusiu s Európskou komisiou, ktorá sa viedla len k zonáciám rok a pol. Vláda na poslednú chvíľu pretlačila zmeny, ktoré idú proti podstate zonácií aj reforme národných parkov, za ktorú sme už dostali vyplatené stovky milióny eur z plánu obnovy,“ poznamenala Stohlová.
Podstata reformy aj zonácií je podľa nej v tom, aby národné parky spravovalo ministerstvo životného prostredia, nie lesníci. Za ďalší problém tiež považuje zatiaľ neverejnú pripomienku vlády, ktorá sa prejaví až pri zverejnení nariadení, ktorými sa vyhlasujú národné parky. Tá podľa nej oslabuje národné parky celkovo, ako aj ich najprísnejšie chránené zóny A.
„Doterajšie návrhy jasne garantovali, že účelom národného parku je ochrana prírody na celom jeho území a že v zóne A má byť bezzásah. Vláda chce tento záväzok oslabiť. Otvára sa tým priestor na ťažbu a aby sa zasahovalo aj v najprísnejšie chránených častiach parkov. To je opäť v rozpore s reformou národných parkov, ale aj so zákonom o ochrane prírody a krajiny,“ vysvetlila poslankyňa.
Taraba odmieta Kuffove tvrdenia
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) deklaroval, že vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. „Vláda zaviazala ministra životného prostredia a ministra pôdohospodárstva, aby sa v prípadoch, že sa bude musieť využívať aktívny manažment lesov, o ktorom môžu rozhodovať len národné parky, primárne hľadala odborná spolupráca medzi štátnym podnikom Lesy SR a národnými parkami a nevyužívali sa na to automaticky súkromné firmy,“ vysvetlil Taraba. Zároveň vyhlásil, že Kuffa klame.
Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko – Za ľudí) sa v súvislosti s prijatými nariadeniami o zonáciách národných parkov obrátila na Európsku komisiu.