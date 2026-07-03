Viac ako 120 cestujúcich a členov posádky na lodi Ruby Princess, ktorá vo štvrtok zakotvila v San Franciscu, sa počas plavby infikovalo vysokonákazlivým norovírusom, uviedlo Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Pre americkú spoločnosť Princess Cruises ide už o tretí takýto prípad v tomto roku.
Čo je dôležité
- Loď vyrazila 12. júna zo San Francisca na 20-dňovú okružnú plavbu so zastávkami v Kanade a na Aljaške.
- Norovírusom sa nakazilo 102 cestujúcich a 23 členov posádky z celkových 3032 pasažierov a 1144 členov posádky na palube.
- Prepuknutie nákazy bolo CDC oficiálne nahlásené 28. júna po tom, čo podiel chorých prekročil stanovenú hranicu troch percent.
- Všetci chorí cestujúci aj zamestnanci boli okamžite izolovaní vo svojich kajutách.
Príznaky a opatrenia na palube
Infikované osoby hlásili nástup príznakov typických pre črevnú virózu, predovšetkým silné hnačky, vracanie a bolesti žalúdka. Všetci chorí cestujúci aj zamestnanci boli okamžite izolovaní vo svojich kajutách, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy na chodbách a v spoločných priestoroch. Centrum uviedlo, že nie všetci nakazení ochoreli súčasne alebo keď loď dorazila do prístavu, respektíve z neho vyplávala.
Pred ďalšou plavbou bola loď dôkladne vyčistená a dezinfikovaná, uviedla spoločnosť Princess Cruises.
Norovírus a jeho prevencia
Norovírusy sa často šíria jedlom alebo na povrchoch v uzavretých priestoroch s vysokou koncentráciou ľudí. Sú najčastejším pôvodcom vírusovej gastroenteritídy na svete. Nebezpečné môžu byť pre ľudí s chronickými zdravotnými problémami, malé deti a osoby vo veku nad 65 rokov.
Kľúčom k prevencii infekcie je umývanie rúk aspoň 20 sekúnd mydlom a vodou, najmä po použití toalety alebo pred konzumáciou jedla a nápojov. Použitie výhradne dezinfekčných prostriedkov na ruky nebýva účinné.
Kontext: ďalšie ohniská na lodiach Princess Cruises
V tomto roku bolo na výletných lodiach v jurisdikcii CDC hlásených sedem ohnísk chorôb, prevažne spôsobených norovírusom. V marci sa začal norovírus šíriť na lodi Star Princess plaviacej sa v Karibiku, kde ochorelo viac ako 150 ľudí. V máji sa epidémia vyskytla na lodi Caribbean Princess počas 13-dňovej plavby, pričom sa nakazilo 145 pasažierov a 15 členov posádky.