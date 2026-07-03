Od júla 2026 začali platiť nové pravidlá pre mamografické vyšetrenia žien, ktoré nemajú príznaky ochorenia prsníkov. Po novom môžu tieto vyšetrenia absolvovať bezplatne ženy už od 40. roku života, pričom sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Zmeny sa týkajú organizovaného skríningu aj včasnej detekcie a vyšetrenia prebiehajú výlučne na špecializovaných pracoviskách.
Pre ženy, ktoré už majú príznaky ochorenia prsníkov, sa podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR doterajšie podmienky nijako nemenia. Cieľom noviniek je posilniť prevenciu a zachytiť onkologické ochorenia v čo najskoršom štádiu.
„Včasné odhalenie rakoviny prsníka výrazne zvyšuje šancu na úspešnú liečbu. Preto sme sa rozhodli urobiť ďalší krok v prevencii tohto ochorenia a umožniť ženám absolvovať mamografické vyšetrenie už od štyridsiatky plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Je to ďalší konkrétny krok Roka prevencie 2026,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Prísne kritériá pre skríningové pracoviská
Od júla sa mamografické vyšetrenie u žien bez príznakov ochorenia prsníka vykonáva výlučne na skríningových mamografických pracoviskách. Tieto zariadenia musia spĺňať prísne kvalitatívne kritériá ustanovené právnymi predpismi, vďaka čomu pacientkam garantujú viaceré benefity:
- istotu vysokokvalitného výsledku vyšetrenia,
- dvojité nezávislé čítanie mamografických snímok dvoma rôznymi lekármi,
- vysokú odbornú úroveň vďaka pravidelnému vykonávaniu veľkého počtu skríningových vyšetrení.
V prípade, že je to potrebné, skríningové pracovisko priamo zabezpečí ďalšie doplňujúce vyšetrenie a odporučí následný postup zdravotnej starostlivosti. Kompletný zoznam certifikovaných mamografických pracovísk je verejne dostupný na webovom sídle rezortu zdravotníctva. Informovala o tom agentúra TASR.