Reakcia štátu na daňové podvody sa oslabovala aj v prvej polovici roka 2026, čo potvrdzujú najnovšie štatistické údaje Generálnej prokuratúry SR. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje, že za týmto negatívnym trendom stojí novela Trestného zákona, a na riešenie situácie už predložil do parlamentu legislatívny podnet.
Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Priblížil, že za prvých šesť mesiacov tohto roka odstíhali orgány činné v trestnom konaní pre trestný čin daňového podvodu 12 osôb a obžalovali ich desať.
Vplyv novely Trestného zákona
Generálny prokurátor pripomenul, že už v marci upozornil na pokles odstíhaných osôb v roku 2025 oproti roku 2024. Odstíhaných osôb bolo vtedy o 49 % menej a obžalovaných o 57 % menej.
„Musím len zopakovať, že na tomto negatívnom stave sa nepochybne podpísala aj novela Trestného zákona (účinná od 6. augusta 2024), ktorá zmenila výšku ‚rozsahu činu‘ nevyhnutného pre naplnenie znakov trestného činu daňového podvodu zo sumy prevyšujúcej 2 660 eur na sumu prevyšujúcu 20 000 eur,“ doplnil Žilinka.
Legislatívny podnet v parlamente
Poznamenal tiež, že začiatkom marca doručil predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) legislatívny podnet, ktorého cieľom je účinnejší a efektívnejší boj proti daňovej kriminalite.
Raši v marci po doručení podnetu uviedol, že návrh treba odborne posúdiť a chce sa obrátiť na rezort spravodlivosti aj parlamentný ústavnoprávny výbor.