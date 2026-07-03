Poľský premiér Donald Tusk vyzval členov poľskej delegácie pred blížiacim sa summitom NATO v Ankare na opatrnosť pri prijímaní prípadných nových finančných záväzkov voči Ukrajine. Svoj postoj zdôvodnil nutnosťou zabezpečovať nákladnú ochranu východnej hranice Európskej únie. Varšava však vo svojej podpore Kyjeva nepoľavuje a vníma aj signály o zmierňovaní vzájomného napätia.
Podľa predsedu poľskej vlády Donalda Tuska bude nadchádzajúci summit Severoatlantickej aliancie (NATO) riešiť predovšetkým otázky európskej obranyschopnosti a jej financovania. Premiér ubezpečil, že Varšava nemení svoj postoj k potrebe podporovať Ukrajinu, no zároveň dôrazne upozornil na vysoké náklady spojené s ochranou poľských štátnych hraníc.
Zmiernenie napätia a otvorený dialóg
Tusk zároveň potvrdil, že dostáva signály o zmiernení napätia vo vzťahoch medzi Poľskom a Ukrajinou. Po piatkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí – poľského Radoslawa Sikorského a ukrajinského Andrija Sybihu – vyjadril presvedčenie, že Kyjev si uvedomuje potrebu viesť otvorený dialóg.
Tento dialóg by mal zahŕňať aj sporné otázky z minulosti, aby sa predišlo eskalácii vzájomných sporov. Dobré poľsko-ukrajinské vzťahy sú podľa premiéra v záujme oboch krajín, no vyžadujú si konštruktívny prístup aj zo strany Ukrajiny. O vyjadreniach informoval varšavský spravodajca agentúry TASR na základe správy agentúry PAP.