Generálny riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg nie je spokojný s tempom pokroku v oblasti umelej inteligencie (AI). Vývoj AI agentov sa za posledné štyri mesiace nezrýchlil tak, ako sa očakávalo, povedal vo štvrtok (2. 7.) na stretnutí so zamestnancami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zvukový záznam zo stretnutia.
Zuckerberg ďalej podľa Reuters konštatoval, že reštrukturalizácia spoločnosti vrátane rozsiahleho prepúšťania neprebieha tak hladko, ako sa predpokladalo. Očakávania súvisiace s novou štruktúrou sa zatiaľ nenaplnili, povedal.
Zuckerberg teraz očakáva, že gigant v oblasti sociálnych médií začne pociťovať výraznejšie prínosy zo svojich investícií do AI v priebehu najbližších troch až šiestich mesiacov. Meta plánuje tento rok investovať do infraštruktúry pre AI až 145 miliárd dolárov (127,2 miliardy eur).
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