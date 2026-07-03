Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová pripustila možnosť predčasného odchodu zo svojej funkcie, aby sa mohla aktívnejšie zapojiť do politických diskusií vo Francúzsku. Hoci účasť v blížiacich sa prezidentských voľbách nateraz odmieta, zdôrazňuje potrebu silných proeurópskych hlasov. Vyplýva to z jej najnovších vyjadrení, ktoré predstavujú obrat oproti predchádzajúcim tvrdeniam.
Na otázku francúzskeho denníka Les Échos, či nevylučuje skorší odchod z funkcie a možné zapojenie sa do politických diskusií, Christine Lagardová povedala, že je to možné. Dodala, že je presvedčená, že počas nadchádzajúcich prezidentských volieb vo Francúzsku, ktoré budú na jar budúceho roka, je potrebné počuť aj proeurópske hlasy.
Zmena doterajšieho postoja
Šéfka Európskej centrálnej banky pôvodne diskusie o predčasnom odchode z funkcie odmietala. Pre francúzske médiá ešte v polovici júna uviedla, že plánuje zostať na svojom poste až do skončenia mandátu, teda do konca októbra budúceho roka.
„V turbulentných časoch kapitán svoju loď neopúšťa,“ uviedla v tom čase Lagardová.
Britský denník Financial Times však už vo februári s odvolaním sa na anonymné zdroje napísal, že Lagardová sa rozhodla odstúpiť pred októbrom tohto roka. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz by tak podľa denníka mali čas vyhľadať jej nástupcu pred francúzskymi prezidentskými voľbami v apríli budúceho roka, v ktorých má šancu na víťazstvo euroskeptické Národné združenie.
Kandidatúra zatiaľ nie je na stole
Lagardová priamo nepotvrdila, že by chcela vstúpiť do súboja o budúcu hlavu štátu. Na priamu otázku, či by nechcela v prezidentských voľbách kandidovať, najskôr odpovedala, že o tom bude premýšľať, následne však dodala, že išlo iba o žart.
„Nemyslím si, že toto je momentálne na programe,“ povedala prezidentka ECB.
Zároveň zdôraznila, že za svoju hlavnú úlohu považuje priniesť do národnej politiky európske argumenty. Podľa nej je mimoriadne dôležité, aby Francúzsko hralo v ekonomickej budúcnosti kontinentu rozhodujúcu úlohu. Informovala o tom agentúra Reuters.