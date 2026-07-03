Piatkové popoludnie v centre Žiliny narušil mimoriadny incident. Známe obchodné centrum Aupark museli urýchlene evakuovať pre požiar osobného auta v priestoroch parkoviska. Na mieste aktuálne zasahujú desiatky hasičov s ťažkou technikou a polícia, ktorá žiada verejnosť o maximálnu súčinnosť.
Čo je dôležité
- Miesto incidentu: Obchodné centrum Aupark priamo v centre Žiliny.
- Príčina evakuácie: Požiar osobného motorového vozidla na parkovisku nákupného centra.
- Masívny zásah: S ohňom bojuje 16 profesionálnych hasičov so siedmimi kusmi techniky.
- Výzva úradov: Bezpečnostné zložky apelujú na evakuovaných ľudí, aby prísne dodržiavali ich pokyny.
Plamene na parkovisku a okamžitá evakuácia
Dramatické chvíle zažili v piatok popoludní návštevníci obchodného centra Aupark v samom centre mesta Žilina. Rutinné nákupy a posedenia v kaviarňach náhle prerušila evakuácia celého rozsiahleho objektu.
Dôvodom tohto radikálneho bezpečnostného kroku bola mimoriadna situácia v priestoroch parkoviska, kde podľa predbežných informácií došlo k požiaru osobného motorového vozidla. Situácia si vyžiadala okamžitý zásah bezpečnostných a záchranných zložiek, aby sa predišlo šíreniu ohňa a ohrozeniu zdravia stoviek ľudí nachádzajúcich sa v budove.
Nasadenie desiatok hasičov
Vzhľadom na to, že požiar vypukol v uzavretých alebo polouzavretých priestoroch parkovacieho domu, na miesto boli okamžite vyslané silné hasičské jednotky. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline spresnilo rozsah prebiehajúcej operácie.
Na likvidácii požiaru a zabezpečení priestorov aktuálne pracuje 16 profesionálnych hasičov z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline, ktorí majú k dispozícii až sedem kusov špecializovanej hasičskej techniky.
Úrady žiadajú o rešpektovanie pokynov
Situáciu priamo na mieste koordinuje Žilinská krajská polícia. Tímy zasahujúcich policajtov zabezpečujú okolie, usmerňujú dopravu a dohliadajú na to, aby sa všetky osoby dostali bezpečne a plynulo von z ohrozenej budovy.
Vzhľadom na krízovú povahu udalosti a pohyb veľkého množstva evakuovaných osôb i ťažkej záchranárskej techniky vydali ochrancovia zákona rázne usmernenie pre verejnosť.
„Rešpektujte pokyny zasahujúcich príslušníkov Policajného zboru a oprávnených osôb,“
vyzvali občanov zástupcovia Policajného zboru počas prebiehajúceho zásahu.