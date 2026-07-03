Medzi najvýznamnejšie kybernetické útoky v roku 2025 na Slovensku patrilo znefunkčnenie systémov Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) a bombové vyhrážky školám a iným verejným inštitúciám. Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) zároveň zaznamenal zvýšený výskyt ransomvérových útokov a phishingových kampaní zneužívajúcich ľudský faktor. Vyplýva to zo Správy o kybernetickej bezpečnosti v SR v roku 2025, ktorú NBÚ zverejnil na svojom webe.
Útok na ÚGKK viedol k preverovaniu odolnosti úradov
„Po kompromitácii systémov ÚGKK pristúpilo viacero štátnych inštitúcií k aktívnemu zhodnoteniu kybernetickej odolnosti svojej IT infraštruktúry, najmä verejne dostupných zariadení, systémov a služieb. Realizovali sa opatrenia, ako penetračné testovanie, kontrola verejne dostupných služieb a audit pripojených zariadení na známe zraniteľnosti,“ uviedol v správe úrad.
Útok na Jaguar Land Rover zasiahol aj nitriansky závod
Za hlavnú udalosť tretieho kvartálu 2025 považuje NBÚ nútené odstavenie výroby a centrálnych IT systémov vo viacerých krajinách spoločnosťou Jaguar Land Rover (JLR), ktorá sa stala obeťou cieleného kybernetického útoku. Útok mal následky aj na Slovensku.
„Nitriansky závod preventívne odstavil lokálne systémy, aby sa útok nešíril ďalej. Obnovenie výroby na Slovensku sa oproti iným krajinám výrazne oneskorilo. JLR začal finančné a logistické systémy (fakturácie, registrácie vozidiel, distribúciu náhradných dielov) zapínať postupne, nitrianska továreň sa však do plnej prevádzky dostala až v októbri. Pre Slovensko to znamenalo nielen okamžitý výpadok produkcie, ale aj narušenie subdodávateľského reťazca. Lokálni dodávatelia dielov čelili oneskorenej fakturácii a nedostatku transparentných informácií, čo vytvorilo výrazný tlak na ich likviditu,“ pripomenul úrad.