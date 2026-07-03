Poľský Sejm v piatok schválil novelu školského zákona, ktorá od 1. septembra 2026 zakáže používanie mobilných telefónov v základných a materských školách. Za návrh spolu s pozmeňujúcimi návrhmi hlasovalo 420 poslancov, proti boli len šiesti. Novelu teraz posúdi Senát.

Zákaz sa bude vzťahovať na mobilné telefóny a ďalšie zariadenia umožňujúce komunikáciu alebo záznam zvuku či obrazu. Výnimky budú platiť v týchto prípadoch:

  • keď učiteľ povolí využitie zariadenia na vyučovanie alebo overenie vedomostí,
  • pri nevyhnutnom kontakte žiaka s rodičmi,
  • zo zdravotných dôvodov so súhlasom riaditeľa školy,
  • pri ohrození života a zdravia.

Schválené pozmeňujúce návrhy zároveň stanovujú, že riaditeľ školy musí písomne odôvodniť prípadné zamietnutie žiadosti o používanie telefónu alebo špecializovanej aplikácie zo zdravotných dôvodov. Zákaz sa rozšíri aj na materské školy a ďalšie formy predškolskej výchovy.

Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.