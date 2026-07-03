Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) plne prechádza pod národné parky. Minister sa tak na sociálnej sieti ohradil voči tvrdeniam, že správu lesov v národných parkoch si naďalej ponecháva štátny podnik Lesy SR. Štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa pritom upozornil, že jedno zo znení vládneho uznesenia by mohlo narážať na problém zo strany Európskej komisie.
Taraba reagoval na kritiku vysvetlením, akým spôsobom má fungovať aktívny manažment lesov v národných parkoch. „Vláda zaviazala ministra životného prostredia a ministra pôdohospodárstva, aby sa v prípadoch, že sa bude musieť využívať aktívny manažment lesov, o ktorom môžu rozhodovať len národné parky, primárne hľadala odborná spolupráca medzi štátnym podnikom Lesy SR a národnými parkami a nevyužívali sa na to automaticky súkromné firmy,“ vysvetlil Tomáš Taraba.
Kuffa upozorňuje na možný problém s Európskou komisiou
Štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa v relácii Slovenského rozhlasu Z prvej ruky uviedol, že Európska komisia by mohla mať pri zonáciách národných parkov problém – nie však pri samotnom obsahu zonácií, ale v súvislosti s bodom uznesenia vlády, ktorý sa do dokumentu dostal ako pripomienka. Podmienky plánu obnovy podľa neho nie sú splnené.
„Upozornil som na to, že jedno zo znení toho uznesenia hovorí o tom, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom, čo od začiatku EK avizovala, že to vníma ako problém. Čiže pre mňa to je normálne nonsens a veľké prekvapenie, že v stredu (1. 7.) na vláde sa udiala takáto vec,“ vyhlásil Kuffa.
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) vyzvala vládu, aby bezodkladne informovala verejnosť o schválených pripomienkach k zonáciám. Zelená väčšina tvrdí, že verejnosť má právo vedieť, v akej podobe boli zonácie národných parkov schválené vládou.
Ak by sa informácie od Filipa Kuffu potvrdili, znamenalo by to podľa opozície faktické zvrátenie reformy národných parkov.