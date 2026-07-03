Fenomén El Niño udrie s nečakanou silou. Svetová meteorologická organizácia (WMO) bije na poplach a varuje, že už v najbližších mesiacoch tento klimatický jav rapídne naberie na intenzite, čo so sebou prinesie extrémy v počasí po celej planéte. Teplotná anomália v Tichom oceáne môže opäť prepisovať historické rekordy a ohroziť kľúčové sektory hospodárstva.
Čo je dôležité
- Rýchly nástup: El Niño sa medzi júlom a septembrom rozvinie do silnej fázy, čo predstavuje tretiu najvyššiu úroveň intenzity.
- Globálne extrémy: Oteplenie oceánu spôsobí radikálne zmeny vo veterných prúdoch a zrážkach na rozsiahlych územiach.
- Varovanie pre štáty: Krajiny sa musia pripraviť na následky, ohrozené je najmä zdravotníctvo a poľnohospodárstvo.
- Teplotné rekordy: Posledné vlny tohto fenoménu prispeli k historickým teplotným maximám v rokoch 2023 a 2024.
Tretí najvyšší stupeň ohrozenia
Zmeny klímy naberajú na obrátkach a Svetová meteorologická organizácia (WMO) so sídlom v Ženeve vydala dôrazné varovanie pred rýchlym rozvojom fenoménu El Niño. Tento prirodzený klimatický jav, ktorý periodicky otepľuje povrchové vody v strednej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu, už nastúpil a bude podľa meraní dramaticky naberať na sile.
Agentúra OSN vo svojej mesačnej globálnej sezónnej klimatickej aktualizácii klasifikuje jeho intenzitu na štyroch úrovniach – slabej, miernej, silnej a veľmi silnej. Aktuálne predpovede hovoria jasne a svetu hrozí priamo silná fáza.
„Očakávame rýchly vývoj do silného javu El Niño počas júla až septembra.“
uvádza WMO, čo v praxi znamená dosiahnutie tretej najvyššej úrovne a výrazné narušenie zvyčajných prejavov počasia na celej zemi. Tento jav zvyčajne trvá deväť až dvanásť mesiacov a strieda sa so svojou chladnou fázou, známou ako La Niňa.
Voda teplejšia o dva stupne
Klimatológovia sa opierajú o dáta z popredných svetových klimatických centier. Rôzne použité modely naznačujú mimoriadne konzistentné a výrazné otepľovanie vôd v celom rovníkovom Tichomori.
„Očakáva sa, že odchýlky priemernej sezónnej teploty hladiny mora v kľúčových monitorovaných oblastiach presiahnu dva stupne Celzia. Modely vykazujú pozoruhodnú zhodu, čo dodáva tomuto výhľadu vysokú mieru spoľahlivosti.“
vysvetľujú odborníci z organizácie bezprecedentnú zhodu vo vedeckej obci.
Záchrana životov a úrody
Predchádzajúce pôsobenie El Niña zanechalo na planéte hlboké stopy. Práve tento fenomén výrazne prispel k tomu, že rok 2023 sa stal druhým najteplejším v histórii meraní. Rok 2024 následne dosiahol absolútne historické maximum, keď globálna teplota stúpla o približne 1,55 °C nad predindustriálny priemer.
Tvárou v tvár prichádzajúcim extrémom WMO deklaruje, že okamžite zintenzívňuje podporu systémov včasného varovania. Tieto systémy majú kľúčový význam pri pripravenosti štátov, predovšetkým v odvetviach, ktoré sú najviac citlivé na zmeny klímy, ako sú poľnohospodárstvo, pestovanie plodín a národné systémy zdravotníctva.