Júnový prieskum volebných preferencií ukazuje mimoriadne tesný súboj o prvé miesto. Podľa najnovších čísel by sa víťazom parlamentných volieb stalo Progresívne Slovensko, ktoré tesne predbehlo Smer-SD. Výrazne sa posilnilo aj hnutie Republika, ktorému patrí s prehľadom tretia priečka, zatiaľ čo viaceré etablované strany by zostali pred bránami parlamentu.
Čo je dôležité
- Líder prieskumu: Voľby by v júni vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 18,1 %.
- Tesný záves: Strana Smer-SD zaostáva na druhom mieste len o štyri desatiny percenta (17,7 %).
- Silná tretia pozícia: Hnutie Republika si upevnilo postavenie so ziskom 11,6 % hlasov.
- Mimo parlamentu: Päťpercentnú hranicu by neprekročili Demokrati, vládna SNS ani Maďarská aliancia.
Súboj o prvenstvo a stabilná tretia priečka
Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, politická mapa Slovenska by priniesla napínavý súboj dvoch najsilnejších subjektov. Najnovšie dáta, ktoré zozbierala agentúra Focus pre spravodajský portál 360tka, ukazujú, že na vrchol sa prepracovalo Progresívne Slovensko s podporou 18,1 percenta voličov.
Hneď za ním, s minimálnym odstupom, skončila strana Smer-SD, ktorú by volilo 17,7 percenta respondentov. Výrazným trendom tohto merania je stabilná a silná pozícia hnutia Republika. To by uzatváralo prvú trojku so ziskom 11,6 percenta, čím si udržiava bezpečný náskok pred zvyškom politického spektra.
„Prieskum potvrdzuje, že kým boj o prvé miesto zostáva otvorený a rozdiely sú minimálne, viaceré stálice politickej scény strácajú pôdu pod nohami a padajú pod hranicu zvoliteľnosti.“
Bezpečne v parlamente aj hlboko pod čiarou
Do parlamentných lavíc by si podľa júnového merania sadli aj zástupcovia Hnutia Slovensko, ktoré v prieskume obsadilo štvrté miesto s rovnými 9 percentami. Nasleduje vládna strana Hlas-SD s podporou 8 percent, opozičná SaS (7 percent) a kresťanskí demokrati z KDH so ziskom 6,7 percenta hlasov.
Pohľad pod päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti však prináša sklamanie pre viaceré známe subjekty. Do Národnej rady SR by sa nedostali mimoparlamentní Demokrati, ktorých podpora sa zastavila na úrovni 4,8 percenta. Pred bránami parlamentu by zostala aj koaličná SNS so 4,2 percentami, Maďarská aliancia (3,9 percenta) a hnutie Sme rodina (2,8 percenta).
Agentúra Focus realizovala tento prieskum v dňoch od 22. do 29. júna na reprezentatívnej vzorke 1 027 respondentov.