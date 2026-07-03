Vyšetrovanie pondelňajšieho bombového útoku v centre Monaka naberá na obrátkach. Tamojším úradom sa podarilo identifikovať osobu, ktorá má stáť za explóziou a ťažkým zranením podnikateľa ukrajinského pôvodu. Na podozrivú osobu, ktorou má byť podľa médií maskovaná žena, už bol vydaný zatykač. Do hry navyše vstupuje aj možné prepojenie na ukrajinské tajné služby.
Čo je dôležité
- Zatykač na podozrivú: Monacké úrady identifikovali páchateľa útoku a vydali naňho medzinárodný zatykač.
- Terčom bol milionár: Pri explózii utrpel ťažké zranenia sankcionovaný podnikateľ ukrajinského pôvodu Vadym Jermolajev so svojou rodinou.
- Záhadné maskovanie: Podľa francúzskych médií je podozrivou žena, ktorá sa pri útoku vydávala za muža.
- Ukrajinská stopa: Vyšetrovatelia pracujú s verziou pokusu o vraždu, do ktorej mohla byť zapletená aj Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU).
Cielený útok na sankcionovaného podnikateľa
K silnému výbuchu došlo v pondelok večer priamo vo vchode luxusného bytového domu v centre Monaka, v tesnej blízkosti hraníc s Francúzskom. Hoci úrady bezprostredne po útoku oficiálne nepotvrdili presnú identitu zranených osôb, zhodli sa na tom, že explózia nebola náhodná a útok bol s najväčšou pravdepodobnosťou cielený.
Podľa medializovaných informácií utrpeli ťažké zranenia známy podnikateľ Vadym Jermolajev, jeho partnerka a jeho syn. Jermolajev je špecifickou postavou – v minulosti sa dobrovoľne vzdal ukrajinského občianstva a samotný Kyjev naňho následne uvalil prísne sankcie.
Žena v rybárskom klobúku
Prípad dostal mimoriadne zaujímavý spád vďaka zisteniam francúzskych médií. Denník Le Figaro a televízia BMFTV informovali, že hlavnou podozrivou v rámci prebiehajúceho vyšetrovania je podľa všetkého žena. Tá sa mala počas prípravy a realizácie útoku aktívne snažiť vydávať za muža.
Bezpečnostné kamery v okolí miesta činu ju údajne zachytili maskovanú v čiernom rybárskom klobúku. Monacký prokurátor Stéphane Thibault sa k týmto konkrétnym detailom o pohlaví a maskovaní páchateľa zatiaľ odmietol bližšie vyjadriť.
„Úradom sa podarilo identifikovať osobu podozrivú v prípade výbuchu a bol na ňu už vydaný zatykač,“
oznámil vo štvrtkovom oficiálnom vyhlásení prokurátor s tým, že ďalšie podrobnosti z vyšetrovania prinesie na piatkovej tlačovej konferencii.
Vražda, nie terorizmus
Monacké orgány činné v trestnom konaní pristupujú k prípadu nanajvýš vážne, no po prvotných úkonoch vylúčili ideologický motív. Výbuch je oficiálne vyšetrovaný výhradne ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin.
Oveľa výbušnejšia je však informácia o možnom pozadí útoku. Denník Le Figaro v utorok s odvolaním sa na svoje dobre informované zdroje z prostredia vyšetrovania napísal, že za pokusom o likvidáciu podnikateľa by mohla stáť priamo Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU).