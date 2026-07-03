Šokujúci incident pred sídlom Organizácie Spojených národov v New Yorku. Na rušnej ulici sa vo štvrtok večer zapálil 52-ročný muž, ktorý svojim zraneniam neskôr v nemocnici podľahol. Podľa ľudskoprávnych organizácií išlo o známeho tibetského aktivistu, ktorý týmto extrémnym a tragickým činom protestoval proti potláčaniu ľudských práv a novým asimilačným zákonom čínskej vlády v Tibete.
Čo je dôležité
- Tragický protest: 52-ročný muž spáchal pred sídlom OSN v New Yorku samovraždu samoupálením.
- Identita obete: Nezávislé organizácie muža identifikovali ako dlhoročného aktivistu Lobga Rangzena.
- Motív činu: Pred upálením vztýčil tibetskú vlajku, čím chcel upozorniť na útlak menšín zo strany Pekingu.
- Desivá štatistika: Od roku 2009 do roku 2022 sa na protest proti čínskej nadvláde upálilo už viac ako 150 Tibeťanov.
Plamene na rušnej križovatke
Americká metropola New York zažila vo štvrtok večer hrôzostrašnú scénu. Približne o 18.30 h miestneho času prijala tamojšia polícia hlásenie o mužovi, ktorý sa na frekventovanej križovatke Prvej avenue a 42. ulice, priamo pred sídlom Organizácie Spojených národov (OSN), polial horľavinou a zapálil.
Záchranné zložky našli 52-ročného muža na mieste s ťažkými popáleninami po celom tele. Následne bol urýchlene prevezený do nemocnice, kde ho však lekári neskôr vyhlásili za mŕtveho. Hovorca OSN k udalosti uviedol, že k incidentu došlo až po skončení všetkých naplánovaných oficiálnych stretnutí a tragédia nemala žiaden vplyv na činnosť svetovej organizácie.
Vlajka a zúfalý boj za ľudské práva
Hoci oficiálne miesta bezprostredne po čine identitu a motív nepotvrdili, svedkovia a mimovládne organizácie vniesli do prípadu viac svetla. Muž na chodníku v štvrti Manhattan totiž tesne pred zapálením vztýčil tibetskú vlajku.
Prezidentka neziskovej skupiny Medzinárodná kampaň za Tibet (ICT) Tencho Gyatsová následne identifikovala zosnulého muža ako Lobga Rangzena.
„Bol to vytrvalý zástanca Tibetu, ktorý sa celým svojím srdcom venoval mierovému zvyšovaniu povedomia o kríze ľudských práv v Tibete.“
uviedla na margo jeho tragického konca Gyatsová.
Rangzen v minulosti hlasno vystupoval proti novému čínskemu zákonu. Ten má podľa Pekingu vytvoriť „spoločnú“ národnú identitu medzi etnickými skupinami, no zahraniční aktivisti varujú, že v realite ešte viac obmedzí práva menšín, akými sú Ujguri a Tibeťania, ktorých komunistická vláda dlhodobo prenasleduje.
Extrémna forma protestu
Korene tohto zúfalého činu siahajú hlboko do histórie. Peking vyslal do Tibetu jednotky svojej armády ešte v roku 1950 a túto oblasť odvtedy považuje za svoju neoddeliteľnú súčasť. Čínska vláda zároveň označuje duchovného vodcu Tibeťanov, dalajlámu, za nebezpečného separatistu.
Dalajláma žije od neúspešného tibetského povstania z roku 1959 v exile v Indii a opakovane zdôrazňuje, že mu ide o autonómiu a ochranu budhistickej kultúry. Beznádej z čínskeho útlaku však Tibeťanov často ženie k radikálnym krokom. Podľa údajov skupiny ICT došlo len v rokoch 2009 až 2022 k viac než 150 prípadom samoupálenia Tibeťanov.