Americký prezident Donald Trump poriadne vyostril rétoriku voči spojencom len niekoľko dní pred kľúčovým summitom Severoatlantickej aliancie. Na sociálnej sieti označil súčasnú americkú podporu NATO za smiešnu a zvažuje dokonca odchod. Dôvodom je obrovská frustrácia z toho, že viaceré európske štáty odmietli pomôcť Spojeným štátom počas vojnového konfliktu s Iránom.
Čo je dôležité
- Ostrá kritika: Donald Trump považuje jednostrannú podporu NATO zo strany USA za smiešnu a neférovú.
- Hrozba odchodu: Šéf Bieleho domu označil Alianciu za „papierového tigra“ a vážne zvažuje vystúpenie krajiny zo zoskupenia.
- Iránsky konflikt: Európski spojenci podľa neho zlyhali, keď americkej armáde odopreli prelety aj prístup na základne počas vojny s Iránom.
- Blížiaci sa summit: Lídri NATO sa majú stretnúť 7. a 8. júla v Ankare, očakáva sa mimoriadne napätá atmosféra.
Jednostranný vzťah a papierový tiger
Americký prezident opäť nešetril kritikou na adresu tradičných partnerov z Európy. Na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil príspevok, v ktorom spochybnil samotnú podstatu a fungovanie Severoatlantickej aliancie (NATO). Vzťah Washingtonu s partnermi podľa neho absolútne nie je recipročný a pre Spojené štáty je nevýhodný.
„Je smiešne, že USA pokračujú v tomto jednostrannom prístupe, keď tento vzťah nie je vzájomný. Oni nám nepomohli!!!“
napísal rozhorčený Donald Trump.
Svoj hnev ilustroval zverejnením stĺpcového grafu, v ktorom porovnával bližšie nešpecifikované miliardové sumy USA s výdavkami štvorice európskych krajín – Britániou, Francúzskom, Talianskom a Poľskom. Zašiel dokonca až tak ďaleko, že NATO počastoval prívlastkom „papierový tiger“ a otvorene priznal, že vážne uvažuje o stiahnutí krajiny z Aliancie.
Odmietnuté prelety aj zablokované základne
Za Trumpovým výbuchom hnevu tesne pred dôležitým summitom v tureckej Ankare stojí nedávny vojenský konflikt na Blízkom východe. Šéf Bieleho domu európskym vládam nevie odpustiť ich rezervovaný postoj počas vojny s Iránom. Hoci zároveň sebavedomo dodáva, že americká armáda ich pomoc nikdy reálne nepotrebovala, politické gesto spojencov ho zjavne zasiahlo.
Fakty ukazujú, že Spojené štáty narazili u viacerých členských štátov NATO na tvrdý odpor. Niektoré krajiny kategoricky odmietli poskytnúť americkým ozbrojeným silám prístup na svoje vojenské základne, odkiaľ chcel Washington viesť operácie proti Iránu.
Tým sa však problémy nekončili. Spojenci odmietli povoliť čo i len prelety americkým vojenským lietadlám cez ich vzdušný priestor a európske vlády nereagovali ani na opakované výzvy, aby pomohli s kľúčovým otvorením strategického Hormuzského prielivu.