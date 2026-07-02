Ostrý politický konflikt medzi českým premiérom a prezidentom naberá na obrátkach. Andrej Babiš obvinil Petra Pavla z poškodzovania krajiny v zahraničí pre jeho snahu zúčastniť sa na summite NATO. Hlava štátu si to nenechala páčiť a žiada od predsedu vlády jasné dôkazy alebo verejné ospravedlnenie. Do bezprecedentného sporu dvoch najvyšších ústavných činiteľov už musel zasiahnuť aj súd.
Čo je dôležité
- Výzva na ospravedlnenie: Prezident žiada od premiéra dôkazy o tom, ako poškodzuje záujmy štátu, inak má vziať slová späť.
- Spor o summit: Andrej Babiš tvrdí, že účasť Petra Pavla na kľúčovom rokovaní Aliancie je zbytočná a škodí krajine.
- Ostrá kritika armády: Hlava štátu vracia úder poukázaním na miliardové škrty v obrannom rozpočte, ktoré urobila súčasná vláda.
- Zásah súdu: Do konfliktu sa vložil ústavný súd, ktorý vláde prikázal zabezpečiť prezidentovi účasť na summite.
Obvinenia z poškodzovania štátu
Spor o zastupovanie krajiny na nadchádzajúcom summite Severoatlantickej aliancie (NATO) graduje už niekoľko mesiacov. Český premiér Andrej Babiš sa v mediálnom priestore ostro pustil do prezidenta Petra Pavla. Predseda vlády je presvedčený, že hlava štátu by mala ustúpiť a nechať zastupovanie na summite výhradne na vládnom kabinete.
Premiér vo svojich vyjadreniach zašiel až tak ďaleko, že prezidenta obvinil z toho, že si vykladá ústavu podľa seba a svojím konaním priamo škodí reputácii Českej republiky.
„Ponúkali sme mu, aby bol nad vecou a nepoškodzoval ČR v zahraničí, pretože tým, čo robí, ju poškodzuje. Ak skutočne poletí na summit, tak nás poškodí. Je to úplne zbytočné,“
zdôraznil Babiš a zopakoval, že prezident môže krajinu na medzinárodnom fóre zastupovať až na budúci rok.
Prezident žiada dôkazy a vracia úder
Reakcia z Pražského hradu na seba nenechala dlho čakať. Prezident Petr Pavel vyzval premiéra, aby svoje závažné tvrdenia podložil konkrétnymi dôkazmi, alebo svoje slová okamžite vzal späť. Vzápätí prešiel do ofenzívy a pripomenul skutočné problémy, ktorým čelí obranyschopnosť štátu.
„Poškodzuje prezident Česko tým, že sa dlhodobo usiluje o bezpečie českých občanov a plnenie našich spojeneckých záväzkov? Alebo tým, že chce, aby naša krajina bola dôveryhodným spojencom a partnerom? Alebo snáď tým, že sa usiluje o reálnu bojaschopnosť a pripravenosť našej armády namiesto účtovných cvičení?“
reagoval ostro Pavel na premiérove slová.
Miliardové škrty a súdna dohra
Prezident svojou reakciou priamo narážal na kontroverzný krok Babišovej vlády, ktorá v rozpočte ministerstva obrany pre tento rok škrtla obrovskú sumu 21 miliárd českých korún (približne 868 miliónov eur). Pre tieto rozpočtové škrty sa Česku nepodarí splniť dôležitý záväzok voči NATO o vyššom financovaní armády.
Celý konflikt už dávno presiahol bežné politické prekáračky. Prezident podal pre spor o účasť na summite kompetenčnú žalobu. Situáciu musel riešiť až Ústavný súd, ktorý v rámci predbežného opatrenia vláde jednoznačne prikázal, aby hlave štátu zabezpečila možnosť vycestovať a zúčastniť sa na kľúčovom rokovaní.