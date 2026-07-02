Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) priniesla pozitívnu správu o definitívnom konci smrteľnej nákazy na výletnej lodi MV Hondius. Hantavírus, ktorý na palube vypukol ešte v apríli, si vyžiadal tri ľudské životy. Šírenie nebezpečného ochorenia sa podarilo zastaviť až po mimoriadne rozsiahlej medzinárodnej operácii, počas ktorej úrady sledovali stovky ľudí po celom svete.
Čo je dôležité
- Koniec hrozby: Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne potvrdila koniec šírenia hantavírusu z výletnej lode.
- Tragická bilancia: Nebezpečnej nákaze podľahli traja ľudia, celkovo sa vírus potvrdil u 12 osôb.
- Medzinárodné sledovanie: Zdravotníci v 33 krajinách sveta museli monitorovať viac ako 650 kontaktných osôb.
- Pôvod vírusu: Kmeň Andes sa na loď dostal pravdepodobne v Argentíne. Proti nákaze neexistuje vakcína ani liek.
Posledný test bol negatívny
Koniec strachu z ďalšieho globálneho šírenia nebezpečného patogénu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok s úľavou oznámila, že ohnisko nákazy spojené s výletnou loďou MV Hondius pod holandskou vlajkou je definitívne uhasené.
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na tlačovej konferencii potvrdil, že od 25. mája nezaznamenali vo svete žiadne nové prípady tohto ochorenia.
„Dnes sa skončila karanténa poslednej osoby, ktorá prišla do kontaktu s hantavírusom na výletnej lodi MV Hondius; táto osoba mala negatívny výsledok testu a vrátila sa domov. Sme preto veľmi radi, že môžeme konštatovať, že WHO považuje šírenie hantavírusu za skončené.“
vyhlásil Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Smrtiaca plavba cez oceán
Zárodok tragédie sa začal písať 1. apríla, keď plavidlo vyrazilo z prístavu v argentínskom meste Ushuaia. Nákaza prepukla plnou silou počas dlhej plavby cez oceán smerom na Kapverdské ostrovy ležiace pri pobreží západnej Afriky.
Zastaviť šírenie vírusu si vyžiadalo obrovské úsilie na medzinárodnej úrovni. Tedros priblížil, že zdravotnícke úrady v 33 krajinách a teritóriách museli identifikovať a prísne sledovať viac ako 650 ľudí, ktorí prišli s nakazenými do kontaktu. Odborníci z WHO budú vírus naďalej skúmať, aby lepšie pochopili mechanizmus jeho šírenia.
Vírus, na ktorý niet lieku
Prvotným zdrojom nákazy boli s najväčšou pravdepodobnosťou hlodavce. Odborníci identifikovali kmeň hantavírusu Andes, ktorý sa endemicky vyskytuje práve v Argentíne, odkiaľ loď vyplávala.
Tento konkrétny kmeň je mimoriadne nebezpečný. Súčasná medicína proti nemu nepozná žiadnu špecifickú liečbu a neexistuje ani ochranná vakcína. U nakazených jedincov vyvoláva závažné infekčné ochorenia, ako sú hantavírusový pľúcny syndróm (HPS) a hemoragická horúčka s renálnym (obličkovým) syndrómom (HFRS).