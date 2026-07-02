Americká automobilka Ford má za sebou náročný kvartál. Jej celkové predaje na domácom trhu výrazne klesli, pričom najväčší prepad zaznamenal segment elektromobilov a hybridov. Značku však nad vodou držia tradičné SUV modely a populárne nákladné autá radu F, vďaka ktorým si automobilka paradoxne dokonca mierne polepšila v celkovom trhovom podiele.
Čo je dôležité
- Klesajúce predaje: Celkový odbyt vozidiel značky padol v druhom štvrťroku o 10,3 % na 549 200 kusov.
- Problém s elektromobilmi: Záujem o plne elektrické autá firmy sa prepadol o dramatických 40,7 %.
- Úspech konkurencie: Kým Fordu klesol predaj hybridov, ázijská konkurencia v tomto segmente rastie.
- Záchrana v podobe ťahačov: Nákladné vozidlá radu F a veľké SUV pomohli firme zvýšiť trhový podiel na 12,3 %.
Prepad celkových predajov a trhový paradox
Kvartálne výsledky jedného z najväčších amerických výrobcov áut ukazujú jasný trend ochladzovania dopytu. Spoločnosť Ford vo štvrtok potvrdila, že jej celkový predaj v druhom štvrťroku tohto roka klesol o viac ako desatinu. Na americkom trhu sa predalo celkovo 549 200 vozidiel.
Napriek negatívnemu vývoju celkových čísel sa automobilka môže pochváliť zaujímavým paradoxom. Jej celkový podiel na americkom trhu sa v júni zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu na úroveň 12,3 %. Za tento rast vďačí Ford predovšetkým neutíchajúcemu a silnému dopytu po kľúčových modeloch – vozidlách typu SUV a ikonických nákladných autách radu F.
Elektromobily a hybridy strácajú dych
Kým tradičné modely so spaľovacími motormi si držia svoju pozíciu, výsledky za apríl až jún opäť stiahol nadol klesajúci dopyt po alternatívnych pohonoch. Predaj čistých elektromobilov v druhom kvartáli klesol o priam alarmujúcich 40,7 % na chabých 9 746 kusov.
Situácia nie je o nič lepšia ani pri hybridoch, kde automobilka zaznamenala 20-percentný prepad. Tento výsledok je pre americkú firmu obzvlášť bolestivý pri pohľade na konkurenciu. Konkurenčné ázijské automobilky ako Honda a Toyota totiž na rovnakom trhu v rovnakom období dokázali v segmente hybridov dosiahnuť rast.
Polročné bilancovanie neprináša optimizmus
Negatívny trend z druhého štvrťroka sa logicky preklopil aj do celkových polročných štatistík. Odbyt automobilov Ford sa v prvej polovici tohto roka oslabil o 9,6 %, čo v absolútnych číslach predstavuje predaj na úrovni približne 1,007 milióna kusov.
Pilierom predajov zostávajú nákladné autá radu F, ktorých sa od januára do záveru júna predalo 357 801 kusov. Naopak, najväčším prepadákom polroka sú opäť elektromobily, ktorých celkový odbyt sa medziročne oslabil o masívnych 57,4 %.