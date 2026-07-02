Vojna v štátnom IT naberá na obrátkach. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) vracia úder občianskemu združeniu Slovensko.Digital a za varovný list pre svojich zamestnancov podáva trestné oznámenie. Štátni manažéri hovoria o bezprecedentnom a amorálnom zastrašovaní, zatiaľ čo mimovládka varuje pred účelovými čistkami a pretláčaním pochybných projektov.
Čo je dôležité
- Trestné oznámenie: Štátna agentúra NASES podnikne právne kroky proti združeniu Slovensko.Digital za šírenie varovných listov.
- Jadro sporu: Mimovládka zamestnancov upozorňovala na údajný nátlak pri schvaľovaní IT projektov.
- Reakcia agentúry: Vedenie to považuje za snahu o znefunkčnenie procesov a vytváranie falošného dojmu o nekalej činnosti.
- Obvinenie z biznisu: NASES tvrdí, že združenie len háji vlastné obchodné záujmy v oblasti štátnej informatiky.
Ostrý konflikt pre varovné e-maily
Spor, ktorý ešte nedávno tlel len v kuloároch, prerástol do otvoreného konfliktu. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa rozhodla tvrdo zakročiť voči občianskemu združeniu Slovensko.Digital. Dôvodom je list, ktorý zástupcovia združenia poslali na prelome mesiacov priamo do osobných schránok vybraných nových zamestnancov agentúry.
V tomto liste mimovládka zamestnancov varovala pred údajným nátlakom na schvaľovanie projektov, ktoré u dlhoročných expertov vyvolali vážne odborné pochybnosti. Reakcia štátnej inštitúcie na tento krok na seba nenechala dlho čakať a vyústila až do prípravy trestného oznámenia.
„Považujeme to za amorálny spôsob zastrašovania a snahu o cielené znefunkčnenie procesov prostredníctvom vytvárania falošného dojmu nekalej činnosti vedenia NASES.“
vysvetlil ostrý postoj agentúry jej hovorca Petar Lazarov.
Zmeny v štruktúre sú podľa vedenia bežné
Združenie Slovensko.Digital vo svojom upozornení argumentovalo najmä tým, že v NASES dochádza k rýchlym a účelovým zmenám organizačnej štruktúry. Cieľom týchto rošád má byť podľa nich dosadenie poslušných ľudí na kľúčové pozície. Noví manažéri by tak mali bez otázok odobriť aj tie IT projekty, ktoré predtým narazili na tvrdý odpor a odmietnutie interných odborníkov.
Vedenie agentúry však takéto obvinenia striktne odmieta. Lazarov argumentuje, že organizačná štruktúra sa menila nielen v priebehu tohto roka, ale aj v roku 2025, pričom ide o úplne bežný manažérsky postup, na ktorom nevidí nič výnimočné a už vôbec nie účelové.
Ukazujú prstom na skryté obchodné záujmy
Napätie medzi štátnou agentúrou a mimovládnym sektorom sa týmto krokom dostáva na bod mrazu. Agentúra sa sťažuje, že združenie ju atakuje dlhodobo, pričom prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov vyvíja neadekvátny tlak priamo na radových zamestnancov.
Vedenie NASES navyše prechádza do ofenzívy a upozorňuje na možné skryté motívy celej kritiky. Štátni manažéri poukazujú na fakt, že v občianskom združení pôsobia aj podnikateľské subjekty, ktoré môžu mať v lukratívnej oblasti štátneho IT svoje vlastné, čisto obchodné záujmy.