Obrovský zázrak v zdevastovanej Venezuele. Záchranárom sa po dlhých ôsmich dňoch podarilo spod trosiek zrúteného obchodného centra vyslobodiť živého muža. Strážnik prežil pod tonami betónu len vďaka malej búdke, ktorá mu vytvorila ochrannú vzduchovú bublinu. Extrémne náročná záchranná akcia trvala tri dni a spojila expertov z viacerých štátov sveta.
Čo je dôležité
- Zázračná záchrana: 43-ročný strážnik bol vyslobodený po 8 dňoch od ničivého zemetrasenia.
- Spôsob prežitia: Konštrukcia malej strážnej búdky dokázala udržať padajúci betón.
- Medzinárodná pomoc: Na vyslobodení spolupracovali tímy z Kostariky, Čile, USA, Portugalska a Mexika.
- Tragická bilancia: Otrasy zabili už takmer 2 300 ľudí, podľa OSN sú nezvestné desaťtisíce ďalších.
Vzduchová bublina pod betónom
Nádej umiera posledná a prípad z mesta La Guaira je toho jasným dôkazom. Záchranári vo štvrtok úspešne dostali na povrch 43-ročného Hernána Alberta Gil Floresa, ktorý pracoval ako strážnik v miestnom obchodnom centre.
K ničivým otrasom pôdy vo Venezuele došlo 24. júna. V tom čase sa Gil Flores nachádzal vo svojej malej strážnej búdke. Práve táto na prvý pohľad krehká stavba mu napokon zachránila život. Jej konštrukcia vydržala nápor padajúcich betónových panelov a vytvorila pre muža životne dôležitú vzduchovú bublinu, v ktorej prežil dlhých osem dní v temnote suterénu.
Tri dni boja o život
Prvý kontakt so zavaleným mužom sa podaril nadviazať cez víkend, keď špecializovaný tím kostarického Červeného kríža zaznamenal v sutinách známky života. Následnú mimoriadne citlivú záchrannú operáciu koordinoval tím čilských hasičov, ktorí sa špecializujú na pátranie v mestskom prostredí. Na mieste asistovali aj experti zo Spojených štátov, Portugalska a Mexika.
„Záchranárom prácu komplikovali mimoriadne nestabilné trosky, prívalové dažde a neustále dotrasy. Pomocou teleskopickej kamery udržiavali s Gil Floresom vizuálny kontakt a cez úzku šachtu ho zásobovali vodou a tekutou výživou.“
opisujú úrady mimoriadne náročné podmienky, v ktorých museli záchranné zložky pracovať tri dni bez prestávky.
Desaťtisíce ľudí stále hľadajú
Štvrtková úspešná záchrana je však len malým svetlým bodom v obrovskej celonárodnej tragédii. Dva ničivé otrasy s magnitúdami 7,2 a 7,5 za sebou zanechali katastrofálne následky. Oficiálny počet obetí už vzrástol na 2 295 a zranenia utrpelo vyše 11 000 ľudí.
Zemetrasenie podľa úradov poškodilo alebo úplne zničilo takmer 59-tisíc budov, čím približne 13 000 ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Ešte hrozivejšie sú však odhady organizácie OSN, podľa ktorej zostáva pod troskami a v zničených oblastiach stále nezvestných približne 50 000 osôb.