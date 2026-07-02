Vážna dopravná nehoda v Krompachoch si vo štvrtok vyžiadala štyroch zranených. Na frekventovanej Ulici SNP sa zrazili dve osobné autá, pričom následky nárazu boli hrozivé – jedno vozidlo skončilo prevrátené na boku a druhé prerazilo oplotenie mimo vozovky. Polícia musela úsek úplne uzavrieť a odkláňať dopravu.

Čo je dôležité

  • Miesto nehody: K vážnej zrážke dvoch vozidiel došlo na Ulici SNP v meste Krompachy.
  • Zdravotný stav účastníkov: Pri kolízii utrpeli zranenia štyria ľudia, predbežne sú však mimo ohrozenia života.
  • Scenéria po náraze: Jedno z havarovaných áut sa prevrátilo na bok, druhé skončilo po náraze v plote.
  • Dopravné obmedzenia: Úsek je aktuálne úplne uzavretý a neprejazdný, dopravu na mieste riadia policajné hliadky.

Hrozivý pohľad na mieste zrážky

Kritická situácia na cestách východného Slovenska. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach informovalo o vážnej dopravnej nehode, ku ktorej došlo vo štvrtok v meste Krompachy. Na frekventovanej Ulici SNP sa zrazili dve osobné vozidlá, pričom sila nárazu mala deštruktívne následky na obe autá.

„Podľa doterajších informácií došlo k zrážke dvoch vozidiel. Po náraze skončilo jedno z vozidiel prevrátené na boku, druhé mimo vozovky v oplotení. Pri dopravnej nehode utrpeli zranenia štyri osoby. Podľa predbežných informácií sú mimo ohrozenia života.“

spresnila detaily kolízie krajská polícia.

Úplná uzávera a vyšetrovanie

Záchranné zložky mali plné ruky práce nielen s ošetrovaním zranených pasažierov, ale aj so zabezpečením nebezpečného miesta. Zdemolované autá a úlomky na vozovke si vyžiadali okamžité dopravné obmedzenia. Cesta je v danom úseku aktuálne úplne uzavretá a neprejazdná, pričom presné príčiny a okolnosti štvrtkovej nehody zostávajú v štádiu preverovania.

„Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny policajtov, zvýšili opatrnosť a uvedenému úseku sa, ak je to možné, vyhli.“

dodávajú príslušníci Policajného zboru, ktorí na mieste usmerňujú okolitú premávku a dokumentujú stopy.