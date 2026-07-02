Nezhody na najvyšších poschodiach českej politiky sa vyostrujú. Pred blížiacim sa summitom NATO v tureckej Ankare prebieha medzi prezidentom Petrom Pavlom a premiérom Andrejom Babišom otvorený spor o to, kto bude krajinu na podujatí zastupovať. Podľa premiéra hlava štátu svojou neoblomnosťou poškodzuje povesť Českej republiky v zahraničí a do Turecka by mala cestovať predovšetkým vládna delegácia, ktorá musí pred spojencami vysvetľovať nesplnené obranné záväzky predchádzajúceho kabinetu.
Čo je dôležité
- Spor o delegáciu: Andrej Babiš trvá na tom, aby Česko na summite NATO v Ankare zastupovala vláda.
- Ekonomické témy: Podľa premiéra sa bude rokovať najmä o financiách a záväzkoch, na ktoré prezident nemá reálny dosah.
- Dve lietadlá: Ak sa politici nedohodnú, do Turecka môžu odletieť dve samostatné české delegácie, čo prezident označil za absurdné.
- Tvrdenia o kampani: Babiš obviňuje Pavla, že si z účasti na summite robí kampaň za znovuzvolenie, a pripomína predchádzajúce mocenské ústupky.
Prezident nemá na rozpočet vplyv, tvrdí premiér
Tradičné zvyklosti v českej zahraničnej politike dostávajú vážne trhliny. Hoci sa na summitoch Severoatlantickej aliancie (NATO) historicky zúčastňovali predovšetkým českí prezidenti, nová vláda Andreja Babiša (ANO) vidí tentoraz situáciu inak. Pripravované stretnutie v Ankare bude podľa premiéra špecifické a zamerané na odlišné témy.
Babiš zdôrazňuje, že kľúčovou úlohou českej výpravy bude vysvetliť spojencom a obhájiť pred nimi nesplnenie finančných záväzkov voči NATO, ktoré zanechal predchádzajúci kabinet Petra Fialu (ODS).
„My sa snažíme presvedčiť pána prezidenta, že tento summit NATO bude úplne iný než tie predchádzajúce a že je dôležité, aby tam nová vláda bola prítomná. Ponúkali sme mu, aby bol nad vecou a nepoškodzoval ČR v zahraničí, pretože tým, čo robí, ju poškodzuje. Ak skutočne poletí na summit, tak nás poškodí.“
uviedol český premiér pre server Deník.cz s tým, že na budúci rok môže krajinu opäť zastupovať Petr Pavel.
Ustupoval som mu, sťažuje sa Babiš
Slovná prestrelka medzi Strakovou akadémiou a Pražským hradom má hlbšie korene. Babiš pripomína, že vláda už potvrdila prezidenta ako vedúceho delegácie na kľúčové Valné zhromaždenie OSN, a preto nerozumie jeho trvaniu na ceste do Ankary. Premiér za tým vidí iné, osobné motivácie hlavy štátu.
Podľa Babiša si prezident svojím aktuálnym správaním robí skrytú kampaň za svoje prípadné znovuzvolenie, na čom sa on odmieta podieľať. Následne vymenoval sériu situácií z minulosti, kedy vraj prezidentovi „trpezlivo znášal neprávosti“ a neustále ustupoval. Pripomenul napríklad prezidentovu počiatočnú neochotu vymenovať ho za premiéra pre pretrvávajúci konflikt záujmov týkajúci sa holdingu Agrofert, ako aj neskoršie zablokovanie menovania Filipa Turka do funkcie ministra.
Poletia do Turecka dve české vládne letky?
Vláda odkazuje, že Pavlovi vo výkone jeho ústavných povinností brániť nebude, no jasne deklaruje, že si jeho účasť na summite nepraje. „Pevne verím, že pán prezident si to ešte do utorka rozmyslí,“ dodal nádejne premiér.
Obaja ústavní činitelia sa pred blížiacim sa summitom stretli vo štvrtok osobne počas rokovania Bezpečnostnej rady štátu. Hlavnou témou kuloárov sa stal najmä logistický problém – prezident sa podľa dostupných informácií snažil premiéra presvedčiť, aby do Turecka odcestovali spoločne jedným vládnym špeciálom. Vláda však pred tým rozhodla o vyslaní dvoch samostatných lietadiel, čo samotný Petr Pavel označil za „absurdné“. Či kabinet toto rozhodnutie na poslednú chvíľu prehodnotí, zostáva otázne.