Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada okamžitý koniec šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Európska agentúra ACER totiž oficiálne potvrdila vážne pochybnosti o jeho transparentnosti a upozornila na možný konflikt záujmov pre podnikateľské aktivity jeho rodiny. Opozícia teraz vyzýva premiéra Roberta Fica, aby rázne zakročil a predsedu regulačného úradu odvolal.
Čo je dôležité
- Výzva na odvolanie: Strana SaS tlačí na premiéra Roberta Fica, aby okamžite odvolal šéfa ÚRSO.
- Európske zistenia: Agentúra ACER potvrdila, že Holjenčík zatajoval dôležité informácie o svojom podnikaní.
- Konflikt záujmov: Pochybnosti európskych orgánov sa týkajú aj podnikateľských aktivít jeho rodinných príslušníkov.
- Strata dôveryhodnosti: Zotrvanie takto spochybnenej osoby vo funkcii je podľa opozície zlým signálom pre občanov.
Európsky verdikt vyvracia obhajobu
Opozičná strana SaS vo štvrtok adresovala priamu výzvu predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD). Cieľom je okamžité odvolanie Jozefa Holjenčíka z kľúčového postu šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Dôvodom tohto rázneho kroku sú najnovšie zistenia Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER).
Podľa SaS táto európska inštitúcia definitívne potvrdila, že šéf ÚRSO dostatočne a včas neinformoval o svojich podnikateľských aktivitách, rovnako ako o aktivitách svojej rodiny. Tieto zatajené skutočnosti môžu podľa agentúry predstavovať vážny konflikt záujmov pri výkone jeho funkcie.
Signál o ignorovaní transparentnosti
Zástupcovia opozície poukazujú na to, že Holjenčík dlhodobo popieral akékoľvek pochybenia a bránil sa tvrdením, že žiadny konflikt záujmov v jeho prípade neexistuje. Poslanec Národnej rady SR Karol Galek (SaS) zdôrazňuje, že európsky úrad mu teraz dokázal opak.
„Dnes však máme čierne na bielom stanovisko európskej agentúry, ktorá dospela k opačnému záveru a vyzvala ho na prijatie opatrení na predchádzanie konfliktu záujmov. Ak takýto človek zostáva vo funkcii, vláda vysiela jasný signál, že jej na transparentnosti a dôveryhodnosti štátu vôbec nezáleží.“
vyhlásil poslanec Galek na margo zistení.
Rozhoduje o cenách energií pre všetkých
Podľa hnutia SaS je na celej situácii mimoriadne závažný najmä fakt, do akej sféry vplyvu Holjenčíkove rozhodnutia zasahujú. Ide totiž o človeka, ktorý priamo rozhoduje o podmienkach na energetickom trhu a vo finále určuje a ovplyvňuje koncové ceny energií pre všetky slovenské domácnosti aj podniky.
Zistenia, že popri tejto dôležitej štátnej funkcii zároveň pôsobil ako energetický expert a znalec bez toho, aby tieto aktivity transparentne oznámil európskemu regulačnému orgánu, vrhajú na úrad zlé svetlo. Dôveru nevzbudzuje ani konštatovanie agentúry ACER, ktorá identifikovala potenciálny konflikt záujmov aj v priamej súvislosti s aktivitami jeho rodinných príslušníkov.