Bývalý maďarský prezident János Áder ostro kritizuje snahy súčasnej vlády premiéra Pétera Magyara o odvolanie hlavy štátu Tamása Sulyoka. Vo svojich vyjadreniach nešetril ostrými slovami a situáciu označil za ústavný prevrat či začiatok studenej občianskej vojny. Spor o prezidentské kreslo už prilákal aj pozornosť medzinárodných expertov z Benátskej komisie, ktorí prichádzajú do Budapešti posúdiť spornú zmenu ústavy.
Čo je dôležité
- Ústavný prevrat: Exprezident Áder považuje kroky Magyarovej vlády voči Sulyokovi za flagrantne protiústavné.
- Právne mantinely: Prezidenta možno podľa platných pravidiel odvolať len pri porušení zákona a so súhlasom Ústavného súdu.
- Zmena ústavy: Vládny kabinet sa snaží presadiť novelu, ktorá by zosadenie aktuálnej hlavy štátu právne umožnila.
- Zásah zo zahraničia: Situáciu v Maďarsku prišla priamo na miesto vyhodnotiť medzinárodná delegácia Benátskej komisie.
Ostré slová o občianskej vojne
Politická klíma u našich južných susedov sa dramaticky vyostruje. Pokusy kabinetu premiéra Pétera Magyara zbaviť funkcie úradujúceho prezidenta Tamása Sulyoka narazili na tvrdú kritiku z radov bývalých štátnikov. Nekompromisne sa k situácii vyjadril najmä János Áder, ktorý stál na čele krajiny celú dekádu v rokoch 2012 až 2022.
Podľa bývalej hlavy štátu je účelový postup súčasnej exekutívy mimoriadne nebezpečný a pre politickú kultúru v krajine môže mať devastačné následky.
„Túto situáciu možno označiť ako ústavný prevrat, občianskoprávny kobercový nálet či začiatok studenej občianskej vojny.“
vyhlásil Áder v ostrej reakcii na aktuálne domáce dianie.
Zákony verzus politická vôľa
Exprezident dôrazne odmieta, aby sa právne kroky voči najvyššiemu ústavnému činiteľovi stali len bezdôvodným výsledkom politických rozhodnutí. Pripomenul, že politické nezhody a právne postavenie hlavy štátu sú dve diametrálne odlišné veci.
Základný zákon krajiny podľa Ádera hovorí jasne – prezidenta republiky možno legálne odvolať výlučne prostredníctvom špeciálneho konania o zbavení výkonu funkcie. Tento proces má svoje prísne pravidlá. Parlament ho môže odštartovať len so súhlasom dvojtretinovej väčšiny poslancov a na stole musia byť relevantné argumenty, ktoré preukážu, že hlava štátu naozaj porušila zákon či ústavu. Definitívne slovo má mať následne Ústavný súd, pred ktorým by mal dotknutý prezident priestor na obhajobu.
Do sporu vstupuje Európa
Kríza medzi vládnym kabinetom a prezidentským palácom presiahla hranice Maďarska. Kabinet Pétera Magyara inicioval zmenu ústavy s jediným cieľom – dosiahnuť legislatívne odvolanie prezidenta. Tento krok nezostal bez odozvy a Tamás Sulyok sa obrátil priamo na medzinárodné inštitúcie.
Spor tak bude musieť priamo v Budapešti hasiť delegácia Benátskej komisie. Skupina rešpektovaných európskych expertov na ústavné právo, ktorá pôsobí ako poradný orgán Rady Európy, prichádza do krajiny, aby detailne preskúmala kontroverzný návrh novely ústavy. Paradoxom je, že na posúdenie legislatívneho návrhu komisiu formálne pozval aj samotný premiér Magyar.