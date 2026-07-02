Leto a extrémne sucho si vyberajú svoju daň na slovenských poliach. Premiér Robert Fico počas žatevného výjazdu varoval pred slabšou úrodou a nedostatkom krmovín. Zároveň pohrozil Európskej únii vetovaním rozpočtu, ak siahne na peniaze pre našich poľnohospodárov. Riešením dlhodobých problémov so suchom má byť obrovský projekt na obnovu závlah za stovky miliónov eur.
Čo je dôležité
- Úroda v ohrození: Extrémne teplo a sucho znížia tohtoročné výnosy žatvy, najviac trpia krmoviny, kukurica a cukrová repa.
- Hrozba vetom: Premiér je pripravený vetovať európsky rozpočet, ak Brusel zníži dotácie pre slovenských poľnohospodárov.
- Nové závlahy: Štát plánuje prilákať zahraničného investora na polmiliardový PPP projekt zameraný na modernizáciu závlahových systémov.
- Pomalý postup: Žatva začala rekordne skoro, no pre nepriaznivé počasie a vysokú vlhkosť zozbierali farmári zatiaľ len tretinu obilia.
Očakávania sú opatrné, výnosy klesnú
Obrovské teplo a pretrvávajúce sucho zanechajú na tohtoročnej žatve negatívnu stopu. Detailné závery sú zatiaľ predčasné, no predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) počas žatevného výjazdu na poli v seneckej mestskej časti Svätý Martin potvrdil, že výnosy s najväčšou pravdepodobnosťou nedosiahnu úroveň minulého roka.
Poukázal tiež na to, že Slovensko čakajú pomerne významné regionálne rozdiely v kvalite a objeme úrody. Poľnohospodári podľa neho začínajú mať vrásky na čele najmä z toho, či budú mať pre hospodárske zvieratá dostatok krmovín a v akej kvalite.
„Hoci sa tešíme, že je žatva, musíme očakávať, že výnos zo žatvy možno nebude taký, aký bol v roku 2025. Ale rovnako nechceme robiť úplné závery, pretože žatva sa hodnotí až na samom konci, potom budeme podstatne presnejší.“
podčiarkol premiér.
Hrozba európskym vetom
Okrem domácej situácie sa premiér vyjadril aj k európskej politike. V súvislosti s pripravovaným rozpočtom Európskej únie (EÚ) bude Slovenská republika (SR) tvrdo trvať na tom, aby sa nezmenšoval balík peňazí určený na spoločnú poľnohospodársku politiku.
„Pokiaľ by niekto chcel tlačiť SR, aby v poľnohospodárskej politike prekročila červené čiary, čo ešte viac poškodí slovenské poľnohospodárstvo, využijem pri hlasovaní o rozpočte právo veta.“
zdôraznil Fico odhodlanie blokovať európsky rozpočet v prípade škrtov pre farmárov.
Pol miliardy na moderné závlahy
Boj so suchom si podľa vlády vyžaduje radikálne riešenia. Riešením má byť podpora projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) zameraných na rozsiahle závlahové systémy. Štát chce nájsť zahraničného investora, ktorý by bol ochotný vložiť približne pol miliardy eur do ich výstavby a modernizácie.
Tieto zariadenia by mali následne slovenskí poľnohospodári určitý čas v nájme a po uplynutí dohodnutej lehoty by definitívne prešli do vlastníctva štátu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) predpokladá, že súťaž na partnera pre tento strategický projekt by sa mohla spustiť v priebehu budúceho roka, pričom kľúčová bude aj komunikácia s orgánmi EÚ.
Extrémne výpadky a pomalý postup prác
Kritickú situáciu priamo z terénu potvrdil aj predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jozef Šumichrast. Upozornil na relevantný výpadok v oblasti krmovín, pričom niektoré lokality hlásia straty až na úrovni 50 percent. Nižšia bude aj úroda pšenice, jačmeňa a repky. V mimoriadne zlom stave sa nachádza cukrová repa a kukurica v oblastiach, ktoré nedisponujú závlahami.
Hoci sa tohtoročná žatva začala rekordne skoro – v okrese Komárno už 10. júna –, jej ďalší postup je pomalý. Môže za to vrtošivé počasie a odlišná vlhkosť obilia. Podľa aktuálnych informácií SPPK je momentálne pozbieraná len približne tretina hustosiatych obilnín a repky. Ďalšie tempo prác bude závisieť od počasia a lokálneho dozrievania plodín.