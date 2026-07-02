Okolo megaprojektu nového portálu Slovensko.sk za desiatky miliónov eur sa stupňuje napätie. Občianske združenie Slovensko.Digital bije na poplach a v otvorenom liste varuje nových zamestnancov štátnej agentúry NASES pred nátlakom. Účelové personálne zmeny majú podľa odborníkov slúžiť na to, aby noví ľudia bez odporu odklepli projekty, ktoré dlhoroční experti odmietli podpísať pre podozrenia z poškodzovania štátu.
Čo je dôležité
- Varovanie odborníkov: Slovensko.Digital upozorňuje na tlak vyvíjaný na zamestnancov štátnej IT agentúry pri schvaľovaní projektov.
- Personálne čistky: V inštitúcii sa narýchlo mení štruktúra s cieľom dosadiť ľudí lojálnych k sporným rozhodnutiam.
- Zastavený megaprojekt: Kontroverzná obnova portálu Slovensko.sk za 90 miliónov eur je od začiatku júna dočasne zmrazená.
- Odmietnutý posudok: Minister informatizácie odmietol prvú expertnú správu tajných služieb, označil ju za faktograficky zlú.
Tlak na schvaľovanie a účelové čistky
Štátna IT sféra čelí vážnym podozreniam. Občianske združenie Slovensko.Digital adresovalo novým zamestnancom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) otvorený list, v ktorom ich vystríha pred nátlakom na schvaľovanie projektov, nad ktorými visia vážne odborné pochybnosti.
Združenie upozorňuje, že v NASES aktuálne prebiehajú rýchle a netransparentné zmeny v organizačnej štruktúre. Ich cieľom má byť odstránenie nepohodlných expertov.
„Tieto narýchlo šité personálne a štrukturálne zmeny majú jediný skutočný účel - dosadiť na kľúčové miesta ľudí, ktorí bez otázok schvália projekty, ktoré predtým narazili na tvrdý a legitímny odpor dlhoročných interných odborníkov NASES. Títo ľudia odmietli podpísať niečo, čo považujú za poškodzovanie štátu.“
uvádza sa vo vyhlásení občianskeho združenia.
Megaprojekt za 90 miliónov má stopku
V centre pozornosti je predovšetkým obrovská štátna zákazka – projekt obnovy ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Ten by mal štátnu pokladnicu vyjsť na závratných 90 miliónov eur. Príprava tohto projektu je však od 5. júna oficiálne zastavená.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) musel zatiahnuť ručnú brzdu. Požiadal členov dozornej rady NASES, aby zatiaľ neschválili podpis zmlúv na tento projekt. Zároveň inštruoval generálnu riaditeľku agentúry Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala žiadne ďalšie kroky, kým sa situácia nevyjasní.
Pôvodnú správu tajných služieb zmietli zo stola
Situáciu má rozlúsknuť detailný audit. Minister Migaľ informoval, že v súčasnosti sa intenzívne pracuje už na druhej verzii expertnej správy o reálnom stave portálu Slovensko.sk. Od tohto dokumentu očakáva objektívne posúdenie situácie a zhodnotenie navrhovaných riešení.
Pozoruhodný je osud prvého posudku. Ten spoločne vypracovali Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), Slovenská informačná služba (SIS) a Vojenské spravodajstvo. Vláda o ňom mala rokovať ešte 10. júna, no minister Migaľ ho stiahol a odmietol, pričom ho označil za faktograficky zlý.