Európska únia pripravuje tvrdú odpoveď na masívne ruské útoky, ktoré zasiahli obytné budovy v Kyjeve. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová ohlásila návrh nových sankcií zameraných na ruský vojenský priemysel. Nočné ostreľovanie ukrajinskej metropoly si medzitým vyžiadalo desiatky obetí a vyvolalo ďalšie výzvy na urýchlené dodávky protivzdušnej obrany.
Čo je dôležité
- Pri nočnom ruskom útoku na Kyjev prišlo o život najmenej 13 ľudí.
- Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová navrhne nové protiruské sankcie.
- Opatrenia zasiahnu subjekty, ktoré podporujú vojensko-priemyselné odvetvie Ruska.
- Personál misie Európskej únie v Kyjeve je po útokoch v bezpečí.
- Ukrajina opätovne vyzýva spojencov na bezodkladné dodanie protivzdušnej obrany.
Informácie o pripravovaných krokoch Bruselu priniesla agentúra TASR na základe správy agentúry AFP. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová vo štvrtok prostredníctvom sociálnej siete X potvrdila, že navrhne nové sankcie voči subjektom podporujúcim vojensko-priemyselné odvetvie Ruska.
„Budeme zvyšovať výdavky dovtedy, kým Rusko nepochopí, že nemôže vyhrať,“
napísala Kallasová. Zároveň verejnosť ubezpečila, že všetci zamestnanci misie Európskej únie v Kyjeve sú po nočných úderoch v poriadku a v bezpečí.
Tragická noc v Kyjeve a výzvy spojencom
Ohlásené európske sankcie sú priamou reakciou na masívne ruské útoky zamerané na obytné budovy v ukrajinskom hlavnom meste. Následky nočného ostreľovania sú mimoriadne tragické.
Starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko na sociálnych sieťach informoval, že pri útoku prišlo o život najmenej 13 ľudí. Na pretrvávajúce ohrozenie civilistov okamžite zareagoval aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
Ten vo svojom vyhlásení naliehavo vyzval medzinárodných spojencov, aby prehodnotili svoje doterajšie postoje a bezodkladne začali konať.
„Neodkladajte rozhodnutia o protivzdušnej obrane pre Ukrajinu,“
apeloval šéf ukrajinskej diplomacie.
Záverečné zhrnutie: Pokračujúce útoky Ruska na civilnú infraštruktúru a obytné štvrte na Ukrajine vyvolávajú rýchlu diplomatickú odozvu. Kým Kyjev v dôsledku rastúceho počtu obetí žiada okamžité posilnenie svojho vzdušného štítu, Európska únia reaguje prísľubom ďalšieho ekonomického tlaku na subjekty, ktoré pomáhajú poháňať ruskú vojnovú mašinériu.