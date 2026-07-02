Finančná správa si posvieti na príjmy influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Celoslovenská kontrolná akcia sa zameria nielen na platené spolupráce, ale aj na barterové obchody či dary od fanúšikov. Cieľom je zabezpečiť férové podnikateľské prostredie a dodržiavanie daňových povinností v online priestore.
Čo je dôležité
- Finančná správa spúšťa kontroly zamerané na tvorcov obsahu na sociálnych sieťach a platformách.
- Preverovať sa budú príjmy z reklám, sponzoringu, predplatného aj barterov.
- Daňové priznanie za rok 2025 musí podať každý, koho príjmy presiahli 2 876,90 eura.
- Do zdaniteľných príjmov sa počítajú financie, tovary aj prijaté služby.
- Pri reklamnej činnosti a predaji je spravidla nevyhnutné živnostenské oprávnenie.
Hovorca finančnej správy Daniel Kováč vo štvrtok informoval o štarte novej celoslovenskej kontrolnej akcie. Zameraná bude na osoby, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platforiem.
Preverovanie sa dotkne širokého spektra zárobkovej činnosti. Pod drobnohľadom budú príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, affiliate marketingu či predaja vlastných produktov a služieb. Daňovákom však neuniknú ani dary od fanúšikov, príjmy z predplatného obsahu a takzvané barterové plnenia.
S rastúcim počtom ľudí, pre ktorých je tvorba na internete hlavným alebo vedľajším zdrojom príjmu, rastie podľa úradov aj potreba dôsledného plnenia povinností. Úrad pripomína, že za zdaňovacie obdobie roku 2025 vznikla fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie, ak ich zdaniteľné príjmy dosiahli najmenej 2 876,90 eura. V tejto súvislosti nehrá rolu, či išlo o financie, tovar alebo služby.
Férové pravidlá pre online aj offline svet
Prezident finančnej správy Jozef Kiss zdôraznil, že zámerom inštitúcie nie je v prvom rade rozdávať pokuty.
„Online priestor nie je výnimkou z daňových pravidiel. Naším cieľom nie je sankcionovať, ale zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých podnikateľov bez ohľadu na to, či podnikajú v digitálnom alebo tradičnom prostredí. Férové podnikateľské prostredie môže fungovať len vtedy, ak všetci dodržiavajú rovnaké pravidlá,“
uviedol šéf daniarov.
Umelec verzus podnikateľ
Pri posudzovaní povinností tvorcov je kľúčové rozlišovať medzi autorskou tvorbou a podnikaním. Ak influencer tvorí originálne fotografie, videá či texty, jeho zárobky môžu spadať pod autorský zákon. V takomto prípade nepotrebuje živnostenské oprávnenie, no jeho príjmy naďalej podliehajú zdaneniu.
Iná situácia nastáva pri reklamnej činnosti, propagácii produktov alebo predaji vlastných výrobkov. Takéto aktivity už spravidla predstavujú podnikateľskú činnosť, ktorá si vyžaduje príslušné oprávnenie a vzťahujú sa na ňu všetky zákonné podmienky.
Finančná správa radí tvorcom, aby si priebežne evidovali všetky svoje príjmy vrátane barterov. Zároveň by mali archivovať zmluvy a komunikáciu s partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a prípadné nejasnosti konzultovať s daňovými odborníkmi.
Záverečné zhrnutie: Zásah finančnej správy do prostredia sociálnych sietí reaguje na dynamický rast digitálnej ekonomiky. Úrady tým vysielajú jasný signál, že online tvorba predstavuje plnohodnotnú ekonomickú činnosť, na ktorú sa vzťahujú rovnaké daňové pravidlá ako na tradičný biznis. Hoci cieľom nemá byť okamžité trestanie, pre mnohých influencerov to znamená nutnosť zosúladiť svoje online aktivity s platnou legislatívou a začať precízne evidovať nielen finančné, ale aj nepeňažné príjmy z internetu.