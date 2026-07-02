Európska únia postupne stráca pozíciu potenciálneho mierotvorcu v rusko-ukrajinskom konflikte a hrozí jej, že sa stane jednou z jeho strán. V TASR TV to vyhlásil prvý slovenský eurokomisár Ján Figeľ. Témou bola aj integrácia Ukrajiny do EÚ, ku ktorej sa vyjadril premiér Robert Fico s dôrazom na prísne splnenie všetkých prístupových podmienok.
Čo je dôležité
- Podľa Jána Figeľa EÚ pôsobí, akoby stratila záujem o mierový dialóg s Ruskom.
- Pokusy o nadviazanie komunikácie z úrovne Európskej rady narazili na tvrdú kritiku.
- Premiér Robert Fico odmieta akékoľvek skratky pri vstupe Ukrajiny do Európskej únie.
- Ján Figeľ upozorňuje na riziko importu vojny do EÚ, ak Ukrajina vstúpi pred ukončením konfliktu.
Súčasná európska politika voči vojne na Ukrajine prináša podľa bývalého eurokomisára Jána Figeľa vážne riziká. V kombinácii s pokračujúcim financovaním a vojenskou podporou Kyjeva sa Únia podľa neho vzďaľuje od úlohy sprostredkovateľa mieru. Kľúčovým predpokladom pre akékoľvek nové usporiadanie je pritom podľa neho práve dialóg s Moskvou.
Kritika snáh o dialóg
Postoj Bruselu ilustroval Figeľ na prístupe vrcholných predstaviteľov. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová podľa neho navonok nejaví záujem o rokovania. Naopak, iniciatívy iných lídrov narážajú na odpor.
„Keď predseda Európskej rady Costa na úrovni telefonátu sekretariátov s Moskvou zareagoval na situáciu, ktorá už trvá piaty rok, že treba aspoň vyskúšať alebo ustanoviť komunikačný kanál, bol tvrdo kritizovaný samotným Bruselom, ale aj Berlínom a Parížom,“
konštatoval Figeľ.
Tento signál podľa bývalého eurokomisára odhaľuje hlbšie príčiny aktuálneho stavu, v ktorom je rola EÚ v mierovom procese minimálna.
„Únia nemá ani jednotu, a v tej nejednote ani formálny záujem začať alebo sprostredkovať dialóg. Tým pádom sa nestáva tvorcom mieru alebo budovateľom mostov, ale môže sa stať, alebo dáva sa do pozície strany konfliktu,“
upozornil diplomat.
Prísne pravidlá pre vstup Kyjeva do EÚ
Témou diskusie bol aj proces rozširovania Európskej únie o Ukrajinu. Predseda slovenskej vlády Robert Fico potvrdil, že Slovensko bude trvať na štandardnom priebehu prístupových rokovaní.
„Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky, ani možnosti obísť regulárny vstup do Európskej únie, Ukrajina musí splniť všetky podmienky,“
uviedol premiér.
Ján Figeľ v tejto súvislosti dodal, že pred akýmkoľvek posunom v integrácii je nevyhnutné najprv ukončiť samotnú vojnu. Dôvodom je zmluvná povinnosť členských štátov vzájomne sa vojensky chrániť.
„To znamená, vojna má potenciál byť importovaná, ak ju nevieme skončiť,“
vysvetlil Figeľ a pripomenul, že EÚ by nemala zabúdať na štáty Západného Balkánu, ktoré sú v prístupovom procese už dlhé roky.
Kontext: Vatikánska diplomacia a odkaz vierozvestcov
Perspektíva mieru bola aj témou stretnutia Jána Figeľa vo Vatikáne, kde sa 30. mája v Ríme stretol so štátnym sekretárom, kardinálom Pietrom Parolinom, a pápežom Levom XIV.
„Mne sa to nielen veľmi páči, ale som rovnakého presvedčenia, a že je to aj naša zodpovednosť, nielen o tom hovoriť, ale konať tak, aby bol mier,“
zhodnotil rozhovory Figeľ.
Súčasnú potrebu európskej jednoty a diplomacie prirovnal k blížiacemu sa výročiu príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda. Tí boli podľa neho mimoriadne schopnými diplomatmi.
„Prišli z východu, zo Solúna, od vtedajšieho cisára Michala z Východorímskej ríše. Ale liturgické knihy a reč, ktorú zaviedli, išli dať schváliť na západ, do Ríma. Je to ukážka tej jednoty, ktorá dnes v Európe chýba. Aj diplomacie, istého majstrovstva, nie v konflikte nažívať, ale v jednote,“
uzavrel Figeľ.
Záverečné zhrnutie: Z vyjadrení politických predstaviteľov vyplýva apel na prehodnotenie súčasnej európskej stratégie. Kým premiér trvá na striktnom dodržiavaní podmienok pri integrácii Ukrajiny, bývalý eurokomisár varuje pred stratou diplomatického vplyvu a zdôrazňuje potrebu hľadania mierových riešení aj prostredníctvom nepopulárneho dialógu s Ruskom.