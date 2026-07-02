Ukrajinská metropola má za sebou jeden z najťažších nočných útokov od začiatku ruskej invázie. Kombinovaný úder za pomoci dronov a balistických rakiet zanechal v Kyjeve najmenej jedného mŕtveho, desiatky zranených a zrútenú časť bytového domu, pod ktorou pátrajú po preživších.
Čo je dôležité
- Útok na Kyjev si vyžiadal minimálne jednu obeť a 11 zranených.
- Po zásahu sa zrútila časť deväťposchovej bytovky, pod ruinami uviazli ľudia.
- Hlavné mesto čelilo náletu takmer tucta ruských bombardérov.
- Drony zasiahli aj strechu hotela Cityhotel Residence, kde vypukol požiar.
- Prezident Volodymyr Zelenskyj pre hrozbu útoku predčasne ukončil návštevu Írska.
K rozsiahlemu ruskému útoku došlo v noci na štvrtok. Kyjevský primátor Vitalij Kličko informoval, že mesto čelilo kombinovaným úderom balistických rakiet a bezpilotných lietadiel, pričom apeloval na obyvateľov, aby neopúšťali podzemné kryty.
Denník Kyiv Independent označil tento nočný úder za jeden z najťažších od vypuknutia otvorenej vojny v roku 2022. Mimoriadne silné výbuchy sa podľa svedkov rozliehali celou metropolou a bolo ich zreteľne počuť aj v podzemných úkrytoch.
Zrútená bytovka a požiare v meste
Najvážnejšia situácia sa odohrala v jednej z kyjevských štvrtí, kde sa po zásahu zrútila časť deväťposchového bytového domu. Podľa Klička zostali pod ruinami uväznení ľudia a na mieste okamžite zasahovali záchranné zložky.
Agentúra AFP s odvolaním sa na svojich spravodajcov potvrdila, že v Kyjeve bolo počas noci počuť niekoľko explózií, ktoré spôsobili požiare na viacerých miestach. Mestské úrady spresnili, že po útoku dronov začala horieť aj strecha ubytovacieho zariadenia Cityhotel Residence.
Sirény na veľkej časti Ukrajiny
Po prvej vlne stredajších večerných útokov sa vo štvrtok v skorých ranných hodinách opäť rozozvučali sirény protivzdušnej obrany. Smerom na hlavné mesto letel takmer tucet ruských bombardérov.
Agentúra DPA doplnila, že výstrahy pred náletmi a výbuchy neboli obmedzené len na Kyjev. Hlásili ich aj z miest Záporožie a Pavlohrad na juhovýchode krajiny, ako aj zo Súm a Charkova na severovýchode. Informácie o prípadných škodách a obetiach v týchto regiónoch zatiaľ nie sú k dispozícii.
Kontext: Zelenskyj skrátil zahraničnú cestu
Ukrajinské spravodajské služby mali indície o pripravovanom nočnom útoku vopred. Vo svojom večernom príhovore na sociálnych sieťach na to upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Z dôvodu bezpečnostnej hrozby sa Zelenskyj rozhodol skrátiť svoj pobyt v Dubline. Do írskej metropoly zavítal práve v deň, keď sa Írsko na šesť mesiacov ujalo rotujúceho predsedníctva v Rade Európskej únie.
Záverečné zhrnutie: Masívny nočný útok na ukrajinskú metropolu a ďalšie veľké mestá potvrdzuje pretrvávajúcu schopnosť ruskej armády podnikať rozsiahle kombinované údery. Zásah civilnej infraštruktúry, vrátane bytového domu a hotela, si opäť vyžiadal obete na životoch a donútil najvyššie štátne vedenie k operatívnej zmene diplomatických plánov v zahraničí.