Americký prezident Donald Trump má za sebou prvý let na palube nového, dočasného prezidentského špeciálu Air Force One. Tým sa stal luxusný Boeing 747-8, ktorý Spojeným štátom daroval Katar. Šéf Bieleho domu pred cestou do Severnej Dakoty vyzdvihol prínos tohto kroku pre amerických daňových poplatníkov.
Čo je dôležité
- Úlohu Air Force One dočasne prebral luxusný Boeing 747-8 darovaný Katarom.
- Nové lietadlo má slúžiť dovtedy, kým americký Boeing nedodá dva originálne špeciály.
- Stroj prešiel pred prvým letom rozsiahlymi bezpečnostnými úpravami.
- Náklady na prispôsobenie lietadla boli podľa prezidenta minimálne v porovnaní s kúpou nového.
- Trump letel deň po tom, ako čelil kritike za miliardové zárobky z kryptomien.
Informácie o prvom lete zmodernizovaným strojom priniesla agentúra AFP. Podľa jej správy sa Donald Trump pred odletom do štátu Severná Dakota poďakoval za dar a vyhlásil, že Spojené štáty by si podobné lietadlo nedokázali postaviť. Prezident novinárom prezradil, že je z prvého letu nadšený, pričom zdôraznil, že katarský stroj musel prejsť rozsiahlymi úpravami vrátane inštalácie nevyhnutných bezpečnostných systémov.
Dar od Kataru ako dočasné riešenie
Získanie lietadla zo zahraničia malo podľa amerického prezidenta výrazne ušetriť štátne financie. Trump uviedol, že náklady na úpravu luxusného lietadla boli pre daňových poplatníkov minimálne, najmä v porovnaní so sumou, ktorú by stálo vybudovanie úplne nového stroja.
K samotnému darovaniu došlo podľa prezidentových slov po tom, ako sa Kataru opýtal, či by mohol lietadlo využívať. Arabský štát následne stroj ponúkol ako „príspevok pre Spojené štáty“.
Tento Boeing 747-8 bude slúžiť ako dočasné riešenie. Očakáva sa, že približne o dva roky dodá spoločnosť Boeing dva nové, štandardné prezidentské špeciály Air Force One. K tomuto kroku dôjde po viacerých meškaniach a výraznom navýšení pôvodných nákladov.
Kontext: Miliardové zárobky z kryptomien
Prvý let novým prezidentským špeciálom sa uskutočnil v tieni vnútroštátnej kritiky. Len deň predtým boli zverejnené Trumpove majetkové priznania, ktoré odhalili masívne príjmy šéfa Bieleho domu.
Z dokumentov vyplynulo, že v prvom roku po svojom návrate do funkcie zarobil približne 1,2 miliardy dolárov na kryptomenových projektoch svojej rodiny. Samotný Trump akékoľvek pochybenia v tejto súvislosti rázne odmietol.
Záverečné zhrnutie: Spojené štáty aktuálne riešia meškanie výroby nových prezidentských špeciálov využitím luxusného daru od Kataru. Hoci prezident tento krok obhajuje finančnou úsporou pre štát, dočasný Air Force One vzlietol v čase, keď sa v domácej politike stupňuje diskusia o súkromných podnikateľských aktivitách a obrovských kryptomenových ziskoch rodiny úradujúceho prezidenta.