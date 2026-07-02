Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele naďalej stúpa a oficiálne dosiahol číslo 2 295. Záchranári pátrajú v troskách, zatiaľ čo krajina vyhlásila štátny smútok. Na pomoc do zasiahnutej oblasti smeruje aj slovenský tím s pátracími psami.
Čo je dôležité
- Krajinu zasiahli dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5.
- Oficiálny počet obetí stúpol na 2 295, vyše 11 000 ľudí utrpelo zranenia.
- Nezvestných je podľa neoficiálnych zoznamov viac ako 40 000 osôb.
- OSN obstaráva pre krajinu 10 000 vriec na mŕtvoly.
- Do záchranných prác sa zapoja aj slovenskí hasiči a horskí záchranári.
Tragická bilancia minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa podľa stredajšieho oznámenia predsedu tamojšieho parlamentu Jorgeho Rodrígueza oficiálne zvýšila na 2 295 obetí. Viac ako 11 000 ďalších utrpelo zranenia. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Štátny smútok a tisíce nezvestných
Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v súvislosti s tragédiou vyhlásila sedemdňový štátny smútok.
„Duša Venezuely je roztrhaná ľudskými stratami spôsobenými ničivým zemetrasením,“
napísala prezidentka na platforme Telegram. Sedemdňový štátny smútok sa podľa nej začal v stredu o 18.00 h miestneho času (vo štvrtok 00.00 h SELČ).
Rozsah katastrofy však môže byť podľa odhadov ešte hrozivejší. Agentúra Reuters upozorňuje, že podľa neoficiálneho, no všeobecne používaného zoznamu, je v krajine nezvestných 40 567 ľudí. Organizácia Spojených národov (OSN) tento týždeň informovala, že pre Venezuelu obstaráva 10 000 vriec na mŕtvoly, čo približne naznačuje očakávaný celkový počet strát na životoch.
Kontext: Dvojitý úder a medzinárodná pomoc
Zničujúce udalosti sa odohrali v noci na štvrtok, keď Venezuelu postihli dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5. Najväčšie materiálne škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas. V týchto lokalitách sa úplne zrútilo 189 budov.
Na pomoc do juhoamerickej krajiny v súčasnosti prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely odletel aj slovenský záchranný tím. Tvorí ho 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, piati členovia Horskej záchrannej služby a štyri pátracie psy.
Záverečné zhrnutie: Venezuela čelí po dvoch masívnych otrasoch jednej z najväčších katastrof vo svojich novodobých dejinách. Kým oficiálne čísla hovoria o viac než dvoch tisíckach obetí, prípravy OSN a zoznamy nezvestných naznačujú, že počet mŕtvych môže v nasledujúcich dňoch ešte rapídne narásť. Odstraňovanie následkov a pátranie po preživších v zrútených budovách bude prebiehať aj s podporou medzinárodných síl vrátane slovenských záchranárov.