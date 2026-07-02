Ukrajina oficiálne schválila mechanizmus na predaj a vývoz svojich zbraní do zahraničia. Krok má vojnou zničenej krajine pomôcť získať nové finančné zdroje a prilákať zahraničné investície, pričom absolútnou prioritou zostáva naďalej zásobovanie vlastnej armády.
Čo je dôležité
- Ukrajinská vláda v stredu odobrila transparentný systém na zbrojný export.
- Krajina už v roku 2026 ponúkla svoje vojenské skúsenosti európskym štátom.
- Záujem je najmä o ukrajinské drony a technológie na ich zneškodňovanie.
- Prezident Volodymyr Zelenskyj pripravuje obranné dohody s približne 20 krajinami.
Informáciu priniesla agentúra TASR na základe správy agentúry AFP. Od začiatku ruskej invázie sa Ukrajina vo veľkej miere spoliehala na dodávky vojenskej techniky od svojich západných spojencov. Postupne však vyvíjala aj vlastné kapacity, a to predovšetkým v oblasti bezpilotných lietadiel a protidronových systémov.
Zahraničný záujem a nové investície
Podľa agentúry AFP poskytoval Kyjev svoje bojové poznatky viacerým štátom vrátane oblastí zasiahnutých konfliktom na Blízkom východe. Už v roku 2026 ponúkla Ukrajina svoje vojenské technológie európskym partnerom.
O novom postupe informoval minister obrany Mychajlo Fedorov. Cieľom novinky je podľa jeho slov prilákať do krajiny zahraničné investície bez toho, aby bola ohrozená obranyschopnosť štátu.
„Vláda schválila prvý transparentný mechanizmus na vývoz ukrajinských zbraní a zahraničné krajiny budú môcť nakupovať ukrajinské zbrane a technológie a spolupracovať priamo s ukrajinskými výrobcami,“
uviedol Fedorov.
Armáda má prednosť pred biznisom
Napriek snahe o zisk a rozvoj domáceho obranného priemyslu zostáva predaj podmienený potrebami ukrajinských ozbrojených síl. Fedorov v tejto súvislosti prízvukoval prísne pravidlá pre udeľovanie povolení.
„Vývoz je možný len vtedy, ak je zaručené zásobovanie ukrajinskej armády. Ak štát potrebuje určité zbrane, povolenie nemusí byť udelené,“
vysvetlil ukrajinský minister.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v máji avizoval, že vláda pracuje na strategických obranných dohodách s približne dvadsiatkou krajín.
Záverečné zhrnutie: Schválenie exportného mechanizmu predstavuje pre Ukrajinu dôležitý posun. Okrem prijímania vojenskej pomoci dokáže svoje inovatívne bojové technológie aj predávať. Získané financie a investície môžu pomôcť udržať ukrajinskú ekonomiku a zbrojársky priemysel v chode, pričom si štát poistil právo veta, aby predišiel nedostatku výzbroje na vlastnom fronte.