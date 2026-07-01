Nemecká prokuratúra urobila zásadný prelom vo vyšetrovaní výbuchov, ktoré zničili plynovody Nord Stream na dne Baltského mora. Prvej oficiálnej obžalobe čelí Ukrajinec, ktorý mal sabotážny tím priamo viesť. Kľúčovým dôkazom sa mu stali jeho vlastné slová – usvedčiť ho mali odpočúvané telefonáty s príbuznými z väzby v Taliansku, kde ho úrady zadržali počas letnej dovolenky.
Čo je dôležité
- Prvá obžaloba: Nemecké úrady obžalovali bývalého ukrajinského vojaka Serhija K. z priamej účasti na útoku.
- Závažné obvinenia: Zničenie plynovodov sa posudzuje ako útok na civilnú infraštruktúru a medzinárodný vojnový zločin.
- Priebeh sabotáže: Sedemčlenný tím využil plachetnicu Andromeda a na potrubie pripevnil štyri vojenské nálože.
- Kľúčové dôkazy: Obžaloba sa opiera o dáta z mobilného telefónu a odpočúvania, v ktorých sa muž sám usvedčil.
Zatknutie na dovolenke a nezvratné dôkazy
Vyšetrovanie jedného z najväčších útokov na európsku energetickú infraštruktúru prináša konkrétne výsledky. Nemecká spolková prokuratúra vzniesla v Hamburgu obžalobu proti Serhijovi K., bývalému ukrajinskému vojakovi, ktorý mal pri sabotáži zohrať kľúčovú veliteľskú úlohu.
Cesta obžalovaného do nemeckej vyšetrovacej väzby viedla cez Taliansko, kde ho úrady nečakane zadržali už vlani v lete počas jeho dovolenky. Práve pobyt za talianskymi mrežami mu definitívne priťažil. O podrobnostiach útokov mal totiž otvorene hovoriť v telefonátoch so svojimi príbuznými a známymi.
„Dôkazy voči Serhijovi K. sú nezvratné. Bývalý vojak sa sám usvedčil v odpočúvaných telefonátoch a ďalšie stopy vyšetrovatelia našli priamo v jeho mobilnom telefóne.“
uviedli bezpečnostné zdroje k sile zhromaždených dôkazov.
Plachetnica Andromeda a štyri bomby
Nemeckým vyšetrovateľom sa podarilo do detailov zrekonštruovať priebeh celej operácie. Podľa poznatkov zo spisu sa sedemčlenná ukrajinská skupina, v ktorej nechýbal expert na výbušniny a viacerí civilní potápači, nalodila na prenajatú plachetnicu Andromeda. Stalo sa tak najneskôr 8. septembra 2022 v prístave na nemeckom ostrove Rujana.
Skupina, ktorej mal veliť práve obžalovaný Ukrajinec, sa presunula k dánskemu ostrovu Bornholm. Tam v hlbokých vodách Baltského mora pripevnila na potrubia plynovodov štyri bomby vybavené časovými rozbuškami. Použitá mala byť špeciálna vojenská výbušnina s obrovskou ničivou silou.
Zničené trasy pre ruský plyn
Nálože explodovali 26. septembra 2022 a ich následky natrvalo zmenili energetickú mapu Európy. Výbuchy nenávratne zničili tri zo štyroch vetiev plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktoré tvorili kľúčovú infraštruktúru na vývoz zemného plynu z Ruska do Nemecka.
Útok na tento typ civilnej energetickej infraštruktúry posudzujú nemecké úrady mimoriadne prísne – podľa medzinárodného práva je kvalifikovaný ako vojnový zločin. Pred inváziou Moskvy na Ukrajinu prúdila starším potrubím Nord Stream 1 viac ako polovica ruského plynu určeného pre nemecký trh, zatiaľ čo novší plynovod v čase sabotáže ešte ani nebol uvedený do prevádzky.