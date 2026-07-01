Vyšehradská skupina je živá, odmieta sa stiahnuť do úzadia a pre staršiu časť Európy má byť prínosom v podobe zdravého sedliackeho rozumu. Prezident Peter Pellegrini takto rázne otvoril slovenské predsedníctvo vo V4 na Bratislavskom hrade. Reči o konci tohto stredoeurópskeho formátu označil za zbožné želanie niektorých politikov a pripomenul, že región zastupuje milióny občanov a desatinu hospodárskeho výkonu celej Európskej únie.
Čo je dôležité
- Otvorenie predsedníctva: Slovensko oficiálne odštartovalo svoje ročné líderstvo vo formáte V4 slávnosťou na Bratislavskom hrade.
- Koniec pochybností: Prezident odmieta reči o zániku zoskupenia, podľa neho sa V4 musí opäť hrdo hlásiť o slovo.
- Sila regiónu: Stredná Európa má do EÚ priniesť realizmus, zastupuje približne 65 miliónov európskych občanov.
- Prezidentský summit: Hlavy štátov sa na pozvanie slovenského prezidenta stretnú v Trenčíne.
Nástroj, nie sentimentálna spomienka
Slovensko sa na nasledujúci rok ujalo kormidla vo Vyšehradskej skupine (V4). Prezident SR Peter Pellegrini pri tejto príležitosti zdôraznil, že zoskupenie nie je len akousi sentimentálnou spomienkou na minulosť, ale slúži ako dôležitý nástroj na presadzovanie záujmov strednej Európy. Odmietol pritom nedávne úvahy o tom, že by tento formát spolupráce už patril do minulosti.
Vyhlásenia ohlasujúce koniec V4 označil za „zbožné želanie“ niektorých politikov, ktoré vôbec nerešpektuje realitu. História stredoeurópskych krajín podľa neho ukazuje, že ak o sebe nerozhodujú samy, robia to za ne iní.
„V4 neskončila, je tu opäť a musí sa hrdo hlásiť o svoje slovo. Áno, prešla si skúškami, rozdielmi aj obdobiami, keď spolupráca nebola pohodlná. Ale práve vtedy sa ukazuje, či má toto politické zoskupenie skutočnú hodnotu.“
vyhlásil Pellegrini počas slávnostného príhovoru na Bratislavskom hrade.
Zdravý sedliacky rozum pre EÚ a správny odhad pri migrácii
Prezident pripomenul obrovskú váhu, ktorú región v medzinárodnom priestore má. S približne 65 miliónmi občanov a desatinou celkového hospodárskeho výkonu Európskej únie (EÚ) nepatrí stredná Európa na okraj, ale predstavuje silu, ktorú treba brať vážne. Práve krajiny V4 by podľa hlavy štátu mohli staršej časti Európy ponúknuť triezvosť, skúsenosti, zdravý sedliacky rozum a zmysel pre realitu.
Rešpekt k národným záujmom podľa neho európsku spoluprácu nebrzdí, naopak, je podmienkou pre budovanie dôvery. Pellegrini sa vrátil aj k nedávnej minulosti, kedy postoje V4 v otázke nelegálnej migrácie považovali západní susedia za príliš tvrdé.
„Dnes však vidíme, že dôraz na ochranu našich vonkajších hraníc, boj proti pašeráckym sieťam, spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu, nebol prejavom našej neochoty niekomu pomôcť. Bol prejavom našej prezieravosti, pretože je našou úlohou zabezpečiť bezpečnosť našich občanov.“
zhodnotil s tým, že práve v tejto téme sa politika Vyšehradskej skupiny ukázala ako veľmi správna.
Západný Balkán a stretnutie v Trenčíne
Úlohou dôveryhodnej strednej Európy je podľa Pellegriniho posúvať svoje skúsenosti s transformáciou ďalej, najmä krajinám západného Balkánu či východného susedstva. Slovensko chce do tohto procesu vniesť tón pokoja, rešpektu a zodpovednosti.
Prezident na záver avizoval dôležitú udalosť, ktorá sa odohrá počas slovenského predsedníctva. Hlavy štátov krajín V4 sa stretnú v Trenčíne, ktorý tento rok nesie titul Európske hlavné mesto kultúry. Pellegrini tým podčiarkol, že stredná Európa nie je iba priestorom pre politiku, ale rovnako aj priestorom živej kultúry, regiónov a vzťahov medzi bežnými občanmi.