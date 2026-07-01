Nemecko potvrdzuje svoju pozíciu kľúčového piliera európskej bezpečnosti. Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas návštevy Berlína nešetril chválou na adresu tamojšej vlády za jej príspevky k obrane Aliancie. Nemecký kabinet pod vedením kancelára Friedricha Merza nezostáva len pri slovách a schválil prelomovú legislatívu. Tá počíta s masívnym rozšírením armády, posilnením záloh a novými pravidlami, ktoré umožnia nasadiť vojakov aj pri hybridných hrozbách.
Čo je dôležité
- Uznanie od NATO: Mark Rutte ocenil nemecké líderstvo, zvýšené výdavky na obranu a ochranu východného krídla Aliancie.
- Masívne zbrojenie: Do roku 2033 sa má počet aktívnych vojakov zvýšiť na 260-tisíc a vojenské zálohy na 200-tisíc mužov a žien.
- Pružnejšie zálohy: Nový zákon umožní neobmedzenú službu v zálohe aj mimo oficiálneho stavu obrany, napríklad pri hybridných hrozbách.
- Rýchlejšia infraštruktúra: Vláda mení desiatky zákonov, aby odstránila byrokraciu pri budovaní armádnych objektov.
Nemecko vedie a prináša výsledky
Zabezpečenie východného krídla, ochrana kritickej infraštruktúry a masívna podpora Ukrajiny. To sú hlavné dôvody, prečo nový generálny tajomník NATO Mark Rutte počas stredajšej návštevy Berlína vyzdvihol nemecký príspevok ku kolektívnej bezpečnosti.
Bývalý holandský premiér sa zúčastnil priamo na zasadnutí spolkovej vlády a po boku kancelára Friedricha Merza a ministra obrany Borisa Pistoriusa vyzval tamojší zbrojársky priemysel na ďalšie zvyšovanie výroby zbraní, budovanie nových liniek a zabezpečenie spoľahlivých dodávateľských reťazcov.
„Nemecko vedie a Nemecko dosahuje výsledky.“
zhodnotil stručne, no výstižne úsilie Berlína šéf Aliancie Rutte.
Armáda prejde radikálnou transformáciou
Spolková vláda neberie bezpečnostné hrozby na ľahkú váhu a potvrdila to aj schválením novej, prelomovej obrannej legislatívy. Nemecko si dalo za cieľ do roku 2033 vybudovať mimoriadne silnú armádu, pričom počet aktívnych vojakov by mal dosiahnuť úroveň zhruba 260 000. Paralelne s tým sa zmení systém povolávania brancov a vojenské zálohy sa posilnia na najmenej 200 000 mužov a žien.
Kancelár Merz v tejto súvislosti zdôraznil, že Európania musia v súčasnej globálnej situácii rýchlo a rozhodne prevziať zodpovednosť za svoju slobodu a bezpečnosť.
Pripravení na hybridné hrozby
Zásadnou novinkou v schválenej legislatíve je prístup k vojenským zálohám. Doteraz boli právne predpisy roztrieštené v rôznych zákonoch, čo komplikovalo flexibilnú reakciu na moderné hrozby. Súčasťou nového návrhu je preto možnosť neobmedzenej služby v zálohe v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie, a to aj v momentoch, keď nie je oficiálne vyhlásený stav napätia alebo obrany štátu. V praxi to znamená, že Nemecko bude môcť plnohodnotne nasadiť zálohy napríklad pri rozsiahlych hybridných útokoch či iných krízových situáciách.
„Vytvárame podmienky a doplňujeme celkovo desať zákonov na urýchlenie infraštruktúry v rámci Bundeswehru a pre Bundeswehr.“
doplnil minister obrany Pistorius, čím potvrdil snahu vlády odbúrať byrokraciu pri budovaní nevyhnutného armádneho zázemia.