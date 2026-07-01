Stredajšie popoludnie so sebou prináša výrazné riziko pre viaceré slovenské regióny. Meteorológovia varujú pred silnými letnými búrkami, ktoré môžu lokálne vyvolať nebezpečné prívalové povodne. Zvýšená opatrnosť je na mieste predovšetkým na severe a strednom Považí, kde už úrady vydali prísne hydrologické výstrahy.
Čo je dôležité
- Hrozba povodní: Vo viacerých okresoch hrozia počas stredajšieho popoludnia bleskové záplavy.
- Zasiahnuté okresy: Výstrahy sa týkajú regiónov Žilina, Dolný Kubín, Námestovo, Považská Bystrica a Prievidza.
- Príčina stavu: Nebezpečenstvo predstavujú intenzívne prívalové zrážky sprevádzajúce lokálne búrky.
- Varovanie odborníkov: Zdvihnutie hladín sa očakáva veľmi rýchlo, a to najmä na menších vodných tokoch.
Búrky môžu rýchlo zdvihnúť hladiny
Počasie ukazuje svoju nevyspytateľnú tvár. Obyvatelia viacerých okresov na severe a západe Slovenska by sa mali pripraviť na možné komplikácie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre stredajšie popoludnie hydrologické výstrahy. Najväčšie riziko aktuálne hrozí v okresoch Žilina, Dolný Kubín, Námestovo, Považská Bystrica a Prievidza.
Problémy môžu nastať veľmi rýchlo a nečakane. Prudké lejaky dokážu v priebehu niekoľkých minút zmeniť inak pokojné potoky na dravé rieky. Práve malé vodné toky sú v takýchto situáciách najviac zraniteľné a predstavujú najväčšiu hrozbu pre priľahlé obce, cesty a majetok obyvateľov.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity.“
priblížili situáciu odborníci zo SHMÚ.